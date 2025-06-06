Ворог окупував два населені пункти в напрямку великого міста - DeepState

Окупанти продовжують просуватися в напрямку важливого міста.

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На Донеччині ворог проривається до важливого міста / Колаж: Главред, фото: 95 ОДШБр, скрін з DeepState

Що повідомили аналітики:

Ворог окупував Стару Миколаївку і Гнатівку

В армії РФ є просування на Донеччині та Запоріжжі

Армія РФ продовжує активні наступальні дії на Донеччині. Ворог застосовує усі можливі ресурси та не зважає на втрати, адже на кону вихід на адмінкордони області.

6 червня стало відомо про те, що війська країни-агресорки Росії окупували два населені пункти біля міста Костянтинівка. Про це повідомили аналітики DeepState.

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Мова йде про Стару Миколаївку та Гнатівку, що розташовані на південь від міста, куди останні кілька тижнів активно проривається ворог.

Ситуація біля Костянтинівки / фото: скрін з DeepState

Окрім цього, за даними аналітиків, російським військам вдалося просунутися а трьох населених пунктах, а саме: Зорі, Федорівці, Комарі, а також біля Троїцького.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні повідомлялося, що російські війська активізували бойові дії на Запорізькому напрямку. Нещодавно розпочався ворожий наступ на село Малинівка.

Раніше стало відомо, що російські війська намагаються розширити зону бойових дій на кордоні з Україною, активно застосовуючи малочисельні піхотні групи.

Нагадаємо, Главред писав, що в останню декаду травня окупанти здійснили досить серйозний прорив між Мирноградом, що під Покровськом, та Костянтинівкою. Однак сьогодні противника таки вдалося зупинити.

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