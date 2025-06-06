Українці отримають виплати до Дня Незалежності: кому нарахують 3100 гривень

Відомо, хто має право на отримання допомоги.

https://glavred.net/economics/ukraincy-poluchat-vyplaty-ko-dnyu-nezavisimosti-komu-nachislyat-3100-griven-10671152.html Посилання скопійоване

Грошові виплати у серпні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Українцям виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності

Сума буде складати від 2700 до 3100 гривень

Українці можуть отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Зазначається, що право на отримання допомоги мають особи з особливими заслугами перед країною, ветерани війни, люди з інвалідністю, отриманою внаслідок військових дій, а також колишні в’язні концтаборів.

відео дня

Так, за постановою Кабінету міністрів України, грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності 2025 року отримають:

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — саме ця категорія отримає найбільшу виплату в розмірі 3100 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які були дітьми на момент ув’язнення.

Також встановлено розмір виплат для осіб з інвалідністю:

І група — 3100 гривень;

ІІ група — 2900 гривень;

ІІІ група — 2700 гривень.

Водночас, громадянам, які вже перебувають на пенсії, грошові виплати будуть автоматично включені разом із пенсією в червні. Звертатися до Пенсійного фонду додатково не потрібно.

Виплати - останні новини України

Як повідомляв Главред, унаслідок повномасштабної війни в Україні, на жаль, кількість осіб з інвалідністю зросла як серед цивільного населення, так і серед військових. Такі громадяни мають право на грошову допомогу від держави для часткової або повної компенсації втрати працездатності.

Деякі українці, у яких є діти, у 2025 році можуть отримувати додаткову щомісячну виплату до 6,4 тисяч гривень. Право на таку допомогу від держави мають ті діти, у яких виявили тяжкі захворювання, розлади, травми, але при цьому інвалідність не встановлена.

Також Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.

Читайте також:

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред