"Це був звук смерті": очевидиця описала удар по Києву, від якого загинули рятувальники

Киянка розповіла, що вибухи були дуже гучні й було страшно. Вона розуміла, що вибухи були дуже близько біля неї.

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Очевидиця описала удар по Києву, від якого загинули рятувальники/ колаж: Главред, фото: Главред

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Очевидиця розповіла про удар по Києву в ніч на 6 червня, від якого загинули рятувальники

Вибухи були дуже гучними і вона розуміла, що це дуже близько

За словами киянки, це були "звуки смерті"

Російські окупанти у ніч на п’ятницю, 6 червня, вдарили по Україні ракетами і дронами. Зокрема, загарбники спрямовували свої цілі на Київ. У столиці України під час удару загинули троє рятувальників, які ліквідовували наслідки атаки. Очевидиця Ірина Нечай розповіла у коментарі Главреду про нічний удар загарбників.

Киянка зазначає, що вона чула звуки вибухів і розуміла, що це десь дуже близько від неї, можливо, на одному із сусідніх заводів.

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"За чотири роки перший раз так було страшно, я нікуди не виїжджала. Дуже лячно було. І таке враження було, що вони просто били направлено – один, потім через якийсь період часу інший. Просто жахливо. Цей звук – це просто звук смерті. Страшно, страшно. Я просто не могла не прийти і не пом’янути цих хлопців, які загинули за нас, які нас рятують. Мені дуже жаль… Я не можу це все сприймати без сліз", – розповіла очевидиця.

Жінка зазначила, що після пережитого вона навіть не могла зробити ковтка води, і зараз зі сльозами на очах вона йде на роботу. Через атаку киянка не спала всю ніч.

"Для мене це емоційний такий стан. Я ледве йду на роботу, чесно кажучи. Я навіть не могла ковтка води зробити. Я сьогодні не спала всю ніч, цілу ніч я не могла заснути. Якесь таке було, чи напевно організм відчував, що щось буде страшне. Але дякувати нашим захисникам і нашим рятувальникам, нашій ППО, які нас захищають. На жаль, вони пішли, а ми, слава Богу, живі. Руйнування – це можна відбудувати. Головне життя, людські життя, достойні хлопці, які загинули за нас. Вічна їм пам'ять", – сказала киянка.

Очевидиця удару по Києву Ірина Нечай/ скрін

Дивіться відео із коментарем очевидиці удару по Києву Ірини Нечай:

Як раніше повідомляв Главред, відбулася ракетно-дронова атака РФ на Київ – пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Також Главред розповів подробиці нічної атаки РФ по Україні – Тернопіль – без світла, у Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку 5 осіб постраждали. Інформації про загиблих немає. У Тернополі після вибухів спостерігається задимлення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Поранено 49 осіб. Кількість постраждалих може зрости.

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