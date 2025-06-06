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"Росія не змінює свій почерк": Зеленський відповів на атаку РФ по Україні

Анна Ярославська
6 червня 2025, 11:07
96
Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Поранено 49 осіб. Кількість постраждалих може зрости.
Ракетний удар по Україні 6 червня
Ракетний удар по Україні 6 червня забрав життя трьох рятувальників / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Кількість постраждалих може зрости
  • Жертвами атаки РФ стали три співробітники ДСНС
  • РФ має відповідати за атаки по Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні в ніч на 6 червня.

"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист", - написав Зеленський у Telegram.

відео дня

Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет, зокрема балістику. Поранено 49 осіб. На жаль, кількість може зрости, люди звертаються по допомогу.

"До цієї хвилини відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що РФ має відповідати за атаки по Україні.

"Вони з першої хвилини війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатися. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - сказав глава держави.

  • Чернігів
    Чернігів Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Чернігів
    Чернігів Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Чернігів
    Чернігів Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Атака на Україну 6 червня 2025
    Атака на Україну 6 червня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ДСНС
  • Атака на Україну 6 червня 2025
    Атака на Україну 6 червня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ДСНС
  • Атака на Україну 6 червня 2025
    Атака на Україну 6 червня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ДСНС
  • Атака на Україну 6 червня 2025
    Атака на Україну 6 червня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ДСНС
  • Атака на Україну 6 червня 2025
    Атака на Україну 6 червня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ДСНС
  • Атака на Україну 6 червня 2025
    Атака на Україну 6 червня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ДСНС
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Ракетно-дроновий удар РФ по Україні 6 червня

Як писав Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар РФ потрапили 10 регіонів країни. Ракетна атака тривала 1 годину 30 хвилин - з 03:10 до 04:40.

'Росія не змінює свій почерк': Зеленський відповів на атаку РФ по Україні
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих. Детальніше читайте в матеріалі: Ракетно-дронова атака РФ на Київ: пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення.

Під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет. Пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон у багатоквартирних будинках, пошкоджено комерційні об'єкти та приватні автомобілі. У Тернополі внаслідок атаки є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури.

У Повітряних Силах повідомили, що над Україною цієї ночі було збито 406 цілей, а саме: 199 безпілотників, 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, 30 крилатих ракет Х-101 і 2 крилаті ракети Іскандер-К. Загалом, Росія запустила 452 повітряні цілі.

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