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Легкоатлети потрапили під ракетну атаку в Луцьку: що відомо

Руслан Іваненко
6 червня 2025, 13:31оновлено 6 червня, 14:19
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Один із "Шахедів" поцілив у кімнату готелю, де зупинилися українські спортсмени перед командним чемпіонатом з легкої атлетики.
Луцк, спортсмены
"Шахед" знищив кімнату спортсменів збірної України в Луцьку / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Читайте в матеріалі:

  • Чому збірна України опинилася в зоні удару
  • Як спортсмени пережили атаку без повітряної тривоги
  • Що сказали постраждалі після вибуху у готелі

У ніч проти 6 червня російська армія завдала масованого удару по території України. Під обстріл потрапив Луцьк — зокрема, було уражено готель, де проживали українські легкоатлети.

Як повідомила Федерація легкої атлетики України, під час комбінованої атаки, яка тривала з першої до шостої ранку, ворог випустив по Луцьку 6 ракет і 15 безпілотників "Шахед". Одним із об'єктів, що зазнали удару, став готель "Мотор", де перебувала частина національної збірної України з легкої атлетики.

відео дня

"Один з шахедів прилетів у кімнату, де жила частина спортсменів. Бронзовий медаліст Євро-2023 Владислав Шепелєв у потрійному стрибку розказав про наслідки обстрілів.Всі, слава богу, зі збірної живі. Два військові трошки отримали поранення. Але люди досі знаходяться під завалами. Триває пожежа і рятувальники працюють", — повідомив спортсмен.

Ситуацію також прокоментувала українська бігунка Дарина Омарова, яка брала участь у чемпіонаті Європи:

"Коли бахнуло, я в коридорі була, отут десь, на 3-му поверсі, дивлюсь — дівчата теж вийшли з сумками", — розповіла вона, наголосивши, що на момент удару повітряної тривоги не було.

У Федерації зазначили, що спортсмени прибули до Луцька для участі у командному чемпіонаті України з легкої атлетики.

"На щастя, серед спортсменів немає жертв та поранених", — йдеться у заяві.

Легкоатлети потрапили під ракетну атаку в Луцьку: що відомо

Також доступне відео прямого попадання ворожої ракети.

Федерація легкої атлетики України також звернулася до міжнародної спільноти із закликом відреагувати на злочини Росії:

"Україна стояла і продовжуватиме стояти й боротися за свою незалежність і правду".

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X заявив, що таким чином Росія "відреагувала" на втрату власної стратегічної авіації.

Водночас, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні та заявив що РФ має відповідати за атаки по Україні.

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Що таке Федерація легкої атлетики України?

"Федерація легкої атлетики України" — всеукраїнська спілка громадських організацій (територіальних федерацій легкої атлетики, ка утворена на необмежений строк і є єдиним національним керівним органом легкої атлетики в Україні для управління нею, її розвитку та популяризації відповідно до цілей, встановлених Світовою легкою атлетикою, Європейською легкоатлетичною асоціацією та статутом організації.

До 2018 організація мала назву "Федерація легкої атлетики України". 2018 року її повна назва була змінена на "Легка атлетика України". Водночас, скорочена назва організації (ФЛАУ) була залишена як абревіатура колишньої її повної назви. wikipedia

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