Після гострої суперечки: Трамп та Маск планують провести телефонну розмову

Трамп прокоментував публічну сварку з Маском та запевнив, що все гаразд.

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Білий дім запланував телефонну розмову між Трампом і Маском/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

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Між Маском та Трампом 5 червня відбулася гостра перепалка

Американський лідер та мільярдер проведуть телефонну розмову 6 червня

У пʼятницю, 6 червня, президент США Дональд Трамп та американський мільярдер Ілон Маск планують провести телефонну розмову, аби примиритися після публічного конфлікту. Про це повідомляє Politico.

У виданні йдеться, що розмову ініціювали співробітники Білого дому, щоб знизити напругу між американським лідером та мільярдером.

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При цьому Трамп в інтерв’ю Politico прокоментував публічну сварку з Ілоном Маском та запевнив, що все гаразд.

"Усе йде дуже добре, ніколи не було так добре", - сказав президент США.

Він також додав, що його рейтинги популярності зростають і вони "найвищі, які я коли-небудь мав".

Тим часом акції Tesla рухнули на 14% на тлі публічного конфлікту між Маском і Трампом. Ринкова вартість фірми знизилася на 152 млрд доларів. У матеріалі CNBC йдеться, що це стало найбільшим ударом по ринковій капіталізації компанії за всю історію.

Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Гостра публічна сварка між Маском та Трампом - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував свого друга і радника — мільярдера Ілона Маска. Лідер США заявив, що раніше підтримував Маска, але тепер відчуває глибоке розчарування.

Відомо, що розкол між Дональдом Трампом та Ілоном Маском загострився після того, як Маск публічно розкритикував законопроєкт Трампа про податки та витрати.

Підприємець назвав його "огидною мерзотою", різко виступивши проти збільшення дефіциту бюджету США. У соцмережі X Маск продовжив публічні нападки, іронічно назвавши законопроєкт Трампа "Big Ugly Bill" ("великий огидний законопроєкт").

Маск навіть запустив опитування на своїй сторінці у соцмережі X (раніше Twitter), у якому запропонував створити нову політичну партію в США.

Трамп, своєю чергою, пригрозив Маску припинити фінансування.

Нагадаємо, у ЗМІ раніше повідомляли, що Ілон Маск зник із публічного простору, хоча ще нещодавно активно фігурував у медіа, соцмережах і політичних колах. За даними Politico, про нього перестали згадувати і Дональд Трамп, і Білий дім. Це може бути пов’язано з тим, що рейтинг Маска нижчий за рейтинг Трампа, і його згадування шкодить Республіканській партії. Дехто з республіканців прямо заявив: "Із ним покінчено, люди його ненавидять".

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