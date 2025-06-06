Російська опозиція веде таємні діалоги з українськими чиновниками - Politico

Представники української влади з обережністю ставляться до контактів з росіянами і на це є причина.

https://glavred.net/politics/rossiyskaya-oppoziciya-vedet-taynye-dialogi-s-ukrainskimi-chinovnikami-politico-10671107.html Посилання скопійоване

Російська опозиція хоче діалогу із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне:

Опозиціонери з Росії непублічно спілкуються з представниками України

Росіяни хочуть вивести діалог на рівень українського президента

Опозиція РФ вважає, що ЄС може стати посередником між ними і українською владою

Російські опозиціонери таємно спілкуються з українськими чиновниками. Про це виданню Politico повідомив російсько-британський журналіст та критик Кремля Володимир Кара-Мурза.

Зазначається, що представники Києва з обережністю ставляться до такого діалогу, адже побоюються, що російський опозиційний рух досі керується імперськими поглядами щодо вторгнення РФ в Україну.

відео дня

Попри це, як стверджує Кара-Мурза, "за лаштунками" переговори таки відбуваються і опозиція країни-агресорки Росії хоче вивести їх на найвищий рівень, тобто президента України Володимира Зеленського.

Додамо, що ще один російський опозиційний політик Ілля Яшин заявив про можливе посередництво Європейського Союзу між так званим демократичним рухом Росії та українським урядом.

Діяльність російської опозиції - останні новини

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що зараз реальної політичної опозиції в Росії фактично не існує, тому росіяни не можуть вийти проти диктатора, адже їм потрібен поштовх з боку впливової внутрішньої сили.

Раніше Марат Гельман пояснював, що люди, які, можливо, думали про повалення влади в РФ опинилися в дуже слабкій позиції, адже Америка демонстративно перестала їх підтримувати.

Напередодні, як повідомляв Главред, у рамках великого обміну ув'язненими між Росією і Заходом звільнили таких російських опозиційних політиків, як Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров.

Читайте також:

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред