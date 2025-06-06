У Росії пролунали вибухи: під ударом завод, що виробляє елементи для ракет

Атакований завод "Прогресс" - це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу.

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У Росії зафіксували черговий наліт дронів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Дрони атакували російський НПЗ

Під удар також потрапив завод "Прогрес", на якому виготовляють елементи для ракет та артилерії

У ніч на 6 червня, під час пусків ракет по Україні з бомбардувальників, російські аеродроми намагалися атакувати дрони. Крім того, під удар потрапив завод "Прогресс" у Мічурінську та нафтобаза в Енгельсі. Про це голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

За його словами, завод "Прогресс" - це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Звідси Росія отримує деталі, які потрібні для роботи ракет і артилерійських систем.

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"Підприємство спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ", - розповідає голова ЦПД.

Крім того, на заводі розробляються й виготовляються елементи, які допомагають Росії керувати обстрілами українських міст.

"Особлива увага - на кооперацію "Прогресу" з іншими оборонними підприємствами РФ: це один з ключових постачальників до "Ростеху" та "Техмашу". Саме через такі заводи підтримується серійне виробництво "Гіацинтів", "МСТА", "Торнадо" і навіть деяких компонентів для "Іскандерів", - резюмував Коваленко.

Telegram-канал OSINT-розслідувачів Exilenova+ писав, що на заводі "Прогрес" під час нічної атаки БПЛА на РФ зазнав пошкоджень центральний цех — у ньому обвалився дах.

Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Удари по російських аеродромах - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 6 червня в Росії відбулася масштабна атака безпілотників, яка зачепила стратегічно важливі об'єкти в різних точках країни. Зокрема, були атаковані міста Саратов та Енгельс, де розташована авіабаза стратегічної авіації.

Нагадаємо, 1 червня було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії. Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що Росія втратила 41 військовий літак у межах масштабної спеціальної операції "Павутина", яку організувала Служба безпеки України. До цього числа входять як стратегічні бомбардувальники, так і інші типи бойових повітряних суден.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення спецоперації "Павутина" було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об'єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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