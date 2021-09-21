УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Українка в Польщі народила відразу чотирьох дітей, але її чоловіка виганяють з країни

21 сентября 2021, 15:43

Радість від події - народження відразу чотирьох малюків - затьмарюється тим, що місцева влада прийняла рішення про депортацію в Україну батька сімейства.

false
Українка в Польщі народила відразу чотирьох дітей / Yavp.pl

У Польщі в лікарні міста Вроцлав Українка народила відразу чотирьох дітей. Про це повідомляє польський портал Yavp. Як кажуть медики, випадки таких пологів відбуваються приблизно один раз на 10 тисяч пологів.

На світ Українка справила чотирьох хлопчиків масою від 1270 до 1550 грамів. Причому жінка разом з чоловіком вже виховує 16-річного сина.

За словами медиків, новонароджені та їх мати почуваються добре. Вони пробудуть в лікарні кілька тижнів під наглядом фахівців ‒ поки немовлята не наберуть вагу.

Повідомляється, що сім'я з Кропивницького приїхала до Вроцлава шість років тому. Оселилися вони у Вроцлаві, знайшли роботу, зняли житло і почали працювати. Пізніше вони уклали в Польщі офіційний шлюб.

Але у молодих батьків виникли великі проблеми, оскільки на фірму, де працює чоловік, прийшли з перевіркою прикордонники і виявили, що він працює без необхідного дозволу. Чоловіка оштрафували на 3 тисячі злотих (близько 20,3 тисячі гривень) і зобов'язали виїхати з Польщі.

Реклама

Українці подали апеляцію на рішення прикордонної служби. Але юристи кажуть, що рішення про депортацію винесено в рамках закону. Жінка не може залишитися одна без чоловіка зі старшим сином і чотирма новонародженими. А чоловік повинен мати дозвіл на роботу і довести, що здатний фінансово забезпечувати сім'ю.

Наразі на ситуацію звернула увагу уповноважена президента Вроцлава у справах мігрантів з України Ольга Хребор. Вона через Facebook звернулася до керівництва Нижньосілезького воєводства (щоб той зацікавився справою).

Читайте такжеЗ'явилася на світ Старої: африканка народила дитину з рідкісною мутацією

Нагадаємо, раніше в Києві жінка народила хлопчика і двох дівчаток - Артема, Алісу та Олександру. Така подія здивувала медиків столичного пологового будинку, оскільки трьох дітей відразу в Києві народилося вперше за останнє десятиліття.

Більш того, у новонароджених індивідуальний генетичний код.

viber
новини Польщі новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Українка в Польщі народила відразу чотирьох дітей, але її чоловіка виганяють з країни». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Скандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на СкороходСкандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на Скороход Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепаМетадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа Любовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставанняЛюбовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставання Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунокГороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Наслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорогоНаслідки Північного потоку-2:чому газ і дизель на АЗС все ще коштують так дорого

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять