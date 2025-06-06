Не мушу виправдовуватися: Саніна розповіла, як її чоловік виїхав з України

Юлія Саніна відповіла на хейт однієї з користувачок соціальних мереж.

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Юлія Саніна відповіла на хейт/ колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Коротко:

Чому Саніна не збирається виправдовуватися за свого чоловіка

Про що вона повідомила телеведучому

Українська відома співачка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відповіла на запитання про те, як її чоловікові вдалося виїхати з України під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну і воєнного стану в країні.

Як розповіла співачка проєкту "20:23", вони виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення.

Юлія Саніна відповіла на хейт / Скриншот YouTube

"Хто давно підписаний на мене в Instagram знають, що ми виїхали з України ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наша сім'я вирішила залишитися за кордоном, у нас була така можливість. Я щодня дякую богу за те, що ні я, ні моя дитина, ні сім'я не бачили того жаху - початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його й досі", - каже вона.

Юлія Саніна відповіла на хейт / Скриншот YouTube

За її словами, вони дійсно живуть за кордоном і продовжують робити творчість, музику, продовжують виступати і збирати гроші, і перераховувати їх в Україну на ті підрозділи, про які вони піклуються.

Юлія Саніна відповіла на хейт / Скриншот YouTube

"Таке відчуття, що ми повинні за щось виправдовуватися, а виправдовуватися нема за що", - додає вона.

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Раніше Главред писав про те, що Саніна поділилася, що минулого року провела на гастролях приблизно 200 днів. В інтерв'ю для видання "Ти Київ" Саніна також розповіла про вихід нового альбому.

Раніше також стало відомо про те, що піар-менеджер українського гурту The Hardkiss Єгор Кір'янов повідомив, що припиняє роботу з колективом.

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Хто така Юлія Саніна? Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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