Україна уразила "жирні цілі" на території РФ: у Генштабі розкрили деталі

Сили оборони завдали удару по території противника на випередження.

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У Генштабі підтвердили удари по аеродромах РФ / Колаж: Главред, фото скріншоти з відео

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Сили оборони атакували аеродроми Енгельс та Дягілево

Під удар також потрапили логістичні пункти ворога у Курській області

У ніч на 6 червня, Сили оборони України успішно атакували аеродроми Енгельс у Саратовському регіоні та Дягілево у Рязанській області. Удар прийшовся по місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Саратовській області влучили щонайменше в три великі ємності з паливом — усе загорілося, виникла масштабна пожежа. Екстрені служби окупантів не змогли її загасити, видно густий дим. Було зафіксовано десятки вибухів.

відео дня

Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому "Дягілєво". Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що на цьому аеродромі базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.

Також Сили оборони України уразили логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.

"До бойової роботи були залучені підрозділи Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що удари по військовій інфраструктурі противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Удари по території Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 червня в Росії відбулася масштабна атака безпілотників, яка зачепила стратегічно важливі об'єкти в різних точках країни. Зокрема, були атаковані міста Саратов та Енгельс, де розташована авіабаза стратегічної авіації.

Пізніше голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що під удар також потрапив завод "Прогресс" у Мічурінську. За його словами, завод "Прогресс" - це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Звідси Росія отримує деталі, які потрібні для роботи ракет і артилерійських систем.

Нагадаємо, 28 травня дрони атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що під удар безпілотників потрапив завод Кронштадт з розробки дронів у підмосковному місті Дубна. Також дрони атакували технопарк Елма в Зеленограді.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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