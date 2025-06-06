7 червня Клечальна субота: що це за свято і що потрібно зробити

Клечальна субота зберегла чимало цікавих слов'янських звичаїв, які й досі мають відгомін у православних традиціях.

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7 червня Клечальна субота / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Коли Клечальна субота у 2025 році

Поминання померлих

Прикмети Клечальної суботи

Клечальна субота - це субота напередодні християнського свята Пресвятої Трійці. У 2025 році випадає на 7 червня. Назва походить від архаїчного слова "клечати", що означає "прикрашати". Можна зустріти й інші назви цього свята: Троїцька, або Зелена субота. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Коли Клечальна субота у 2025 році

Хоча ця субота прив'язана до свята Трійці за церковним календарем, до приходу християнства на українських землях дуже шанувалися Зелені свята язичницького походження. І саме Клечальна субота зберегла чимало цікавих слов'янських звичаїв, які й досі мають відгомін у православних традиціях.

відео дня

Клечальна субота розпочинала так званий Зелений тиждень. Ці свята пов'язані із хліборобським циклом, знаменують кінець весни та початок літа.

Традиції Зеленої суботи

Серед традиційних українських свят Зелений тиждень вирізняється як одне з найбільш колоритних. Воно наділене багатьма цікавими звичаями та обрядами, що передають уявлення і світогляд наших предків. Святу притаманне безліч повір'їв про злі сили.

За словами етнографа Олекси Воропая, у Зелену суботу дівчата виходили в поле і збирали різні трави, листя та обламували гілки дерев для прикрашання оселі, подвір'я, хліва. Зібрану зелень називали "клечанням".

Поминання померлих

Зелений тиждень також називали Русальним, оскільки наші пращури вірили, що цього тижня з лісів і водойм приходять русалки.

За давніми уявленнями русалки - це духи дівчат і жінок, які потонули в річках, також це могли бути душі нехрещених малюків, які померли в дитинстві. Обрядове свято пов'язане з мерцями і духами, що притаманне язичницькому віруванню. Звідси й поминальні звичаї, а також обряди вшанування померлих.

Загальноприйнятим у Зелений тиждень було вшанування предків на цвинтарях біля могил. У деяких регіонах це робилося в п'ятницю, в інших - у понеділок. У центральній Україні могили відвідували в Клечальну суботу.

Прикмети Клечальної суботи

Увесь Зелений тиждень, як і сама Клечальна субота, обросла багатьма повір'ями, легендами та переказами. Обряди і прикмети, в які вірили в народі, пов'язані із землеробськими циклами, польовими роботами і врожаєм. Народ закликав духів допомогти виростити врожай, упорядкувати поля, городи та сади.

Прикмети на свято також пов'язані з визначенням майбутнього врожаю і проханням про добру долю для себе.

Якщо йде дрібний дощ, а потім сонячно - буде гарний урожай ягід, грибів і зернових.

Якщо побачиш веселку - матимеш здоров'я і достаток цілий рік.

Якщо цього дня знайти конюшину з чотирма листочками - це на щастя і радість.

Дівчата завжди намагалися вмитися ранковою росою на Трійцю, щоб бути красивими.

У деяких західних регіонах України в Клечальну суботу заведено просити вибачення одне в одного в родині. Першими такий обряд проводили старші в сім'ї, вони просили вибачення у найменших, а потім - навпаки.

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