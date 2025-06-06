'Закошмарити': стало відомо, що підготувала РФ для Сум і мова не про окупацію

Мета ворога - "виморити" місто, зробивши перебування в ньому практично неможливим шляхом постійних обстрілів.

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Дикий пояснив нову загрозу для Сум / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, фото DeepState

Про що сказав Дикий про Суми:

Ворог хоче мати змогу обстрілювати місто зі ствольної артилерії та FPV-дронів

Угруповання чисельністю близько 70 тисяч військових перекидається на Сумщину

На даний момент місто Суми перебуває під загрозою ракетних ударів та бомбових атак з повітря, але Росія має інший, більш економний план - перейти до обстрілів із ствольної артилерії та FPV-дронів. Таку оцінку ситуації надав військовий експерт і ветеран війни Євген Дикий в ефірі на Радіо NV.

Він описав ситуацію на Сумщині як тривожну. За його словами, у цей напрямок зараз рухається російське угруповання, яке кілька місяців тому зібрали для наступу з боку Курської області.

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"На Сумщину наповзає те угруповання, яке вони кілька місяців збирали, щоб витіснити нас із Курської області", — сказав Дикий.

Це угруповання налічує близько 70 тисяч військових, до яких, за його словами, додатково залучили північнокорейських солдатів. Попри таку чисельність, Курська операція не принесла Росії бажаного результату — ресурси у противника обмежені.

"Саме це угруповання в 70 тисяч окупантів, які до того повоювали на Курщині, трохи зробило перепочинок і тепер пробує повзти далі. Різниця величезна. На Курщині вони витісняли нас із незайнятих і не укріплених територій. В Сумській області є лінія оборони", - додав Дикий.

Суми / Інфографіка: Главред

Різниця, підкреслює Дикий, полягає в тому, що в Курській області українські війська не тримали лінію оборони, а на Сумщині така оборона є, тож просування ворога буде значно важчим.

Експерт вважає, що росіяни не мають сил для повномасштабного штурму Сум, але їм це й не потрібно. Замість прямого наступу вони прагнуть наблизитися настільки, щоб мати змогу вести ефективні обстріли з артилерії та запускати дрони.

"Навіть 70 тисяч - це не для того, щоб, умовно кажучи, брати Суми. Але ж їм це насправді і не обов'язково. Для них програмою мінімум є доповзти до Сум і Харкова на таку відстань, щоб вони могли ефективно закошмарити місто. А до цього вони вже і так достатньо близькі. Поки що Суми і Харків є в зоні ураження ракет і авіаційних бомб... А от доповзти на таку відстань, щоб працювала ствольна артилерія, а ще краще - FPV-дрони, і тоді все, далі можна не просуватися і місто не брати, але перебувати в ньому буде практично неможливо. Це наразі їхня мета. Тобто не так взяти Суми, як виморити їх", - вважає Дикий.

Дикий також розповів про нову російську зброю — вдосконалені авіабомби, які тепер мають збільшену дальність ураження на 20 км.

У зв’язку з цим, на його думку, Україні доведеться терміново підтягувати резерви, щоб витіснити ворога з тих рубежів, із яких він може вести масовані та дешеві атаки.

Ситуація на Сумщині - що відомо

Як писав Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ на Суми. Він висловив думку, що російські окупанти могли б просуватися швидше та далі, якби у них було достатньо сил.

Нещодавно в ISW сказали, чи є у РФ шанс захопити місто Суми. За даними аналітиків, окупанти перекинули війська з Лиманського та Часів Ярського напрямків.

Також у Deep State попередили про ризик того, що FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах. Активність противника з кожним днем посилюється - окупанти впритул наблизилися до Юнаківки.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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