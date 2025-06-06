Внаслідок атаки РФ у Луцьку багато постраждалих, є зниклі безвісти - ОВА

Рятувальники припускають, що під завалами все ще можуть знаходитися люди.

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У Луцьку шукають двох людей, які могли опинитися під завалами / Колаж: Главред, фото: ДСНС Волині, скріншот з відео

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У Луцьку російський дрон влучив у багатоповерхівку

Внаслідок атаки на місто є щонайменше 16 постраждалих

Доля декількох людей залишається невідомою

У ніч на 6 червня країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Зокрема постраждало місто Луцьк, у якому ворожий Шахед влучив у багатоповерхівку.

За даними голови Волинської ОВА Івана Рудницького, у місті триває розбір завалів, ведуться аварійно-рятувальні роботи. Станом на зараз постраждало щонайменше 16 осіб.

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Сподіваюсь, жертв не буде", - написав він.

Цю інформацію підтвердили і в МВС України. Також відомство повідомило, що з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.

"Ймовірно, під завалами ще перебувають люди. Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі. Рятувальники ліквідували всі займання", - йдеться у повідомленні.

Атака на Україну 6 червня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 червня, російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствах, що займаються ремонтом, виготовленням військової техніки та безпілотників.

Під час комбінованої атаки, яка тривала з першої до шостої ранку, ворог випустив по Луцьку 6 ракет і 15 безпілотників "Шахед". Одним із об'єктів, що зазнали удару, став готель "Мотор", де перебувала частина національної збірної України з легкої атлетики.

В загальному під масовану атаку країни-агресора Росії потрапило 9 регіонів України. Наразі ще тривають рятувальні операції у Чернігівській області, там також можуть бути люди під завалами.

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