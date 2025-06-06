Відрізати Україну від моря: Паліса розкрив плани Путіна на 2025-26 роки

Господар Кремля прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро і сподівається захопити південні українські області.

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Павло Паліса розповів про плани Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези:

Росія планує продовжувати війну у 2025 і 2026 роках

Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро

Росіяни хочуть укласти угоду, але не з Києвом

Попри спроби Білого дому посадити Росію за стіл переговорів, Кремль не хоче миру і продовжує готуватися до війни. Заступник голови ОП Павло Паліса розповів про плани окупантів на 2025-26 роки.

За його словами, до осені РФ хоче розширити свою присутність на сході - захопити повністю Донецьку та Луганську області, а також і створити так звану буферну зону вздовж свого північного кордону з Україною до кінця року, пише Politico.

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На 2026 рік плани ворога ще більш амбітні.

"Президент Росії Володимир Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро... Росія також сподівається захопити південні українські області - Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від Чорного моря - життєво важливого каналу для експорту українського зерна", - сказав Паліса.

Як пише видання, військові аналітики прогнозують, що під час літньої кампанії РФ прискорить темпи своїх операцій та посилить тиск на Україну. Утім, Росії буде важко підтримувати високу інтенсивність наступу до 2026-го.

Тим часом у західних розвідках вважають, РФ хоче укласти угоду, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі після холодної війни.

"Росіяни хочуть укласти угоду. Але вони не вважають, що ця угода укладається насамперед між ними та українцями. Вони вважають, що це давня геополітична боротьба між Москвою та Вашингтоном", - сказав колишній директор відділу аналізу Росії в ЦРУ Джордж Біб.

Наступ Росії - останні новини

Як писав Главред, 4 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти наступають у Сумській області. Ворог продовжуватиме тиснути постійно. Водночас президент зазначив, що військові були до всього готові і намагаються утримувати позиції.

У ніч на 4 червня аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що російська армія окупувала Андріївку і Водолаги в Сумській області.

Російські війська активізували бойові дії на Запорізькому напрямку - вранці 6 червня почався наступ на село Малинівка. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Кремль готує новий масштабний наступ на українську територію. Видання Financial Times, посилаючись на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє, що російські війська перекидають підрозділи до стратегічно важливих ділянок фронту.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що основною метою літньої наступальної кампанії росіян є вихід до великих міст, а не на адміністративні кордони Донецької області. Зокрема, йдеться про Костянтинівку, Сіверськ, а також про оточення Покровська.

Коваленко також вважає малоймовірною перспективу захоплення Росією чотирьох українських областей.

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