Українські дрони під Брянськом знищили російський Мі-8 та пошкодили Мі-35 – ЗМІ

Під удар українських дронів знову потрапила авіація Росії.

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Російські гелікоптери опинилися під ударом українських дронів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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Під Брянськом прогриміли вибухи

Українські дрони знищили ворожий гелікоптер

Ще один вертоліт росіян пошкоджено

У ніч на 6 червня українські безпілотники атакували Міжнародний аеропорт Брянськ, внаслідок чого було знищено гелікоптер Мі-8 країни-агресорки Росії. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на власні джерела.

Окрім знищення одного гелікоптера, який повністю згорів внаслідок детонації його бойового комплекту, українські дрони змогли частково пошкодити інший вертоліт - Мі-35.

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Крім цього відомо про пошкодження адміністративної будівлі аеропорту та будівлі рятувальної служби. Про це повідомили ЗМІ в МНС країни-агресорки Росії.

"На складі "Озон", неподалік якого знаходиться аеропорт, евакуювали кілька десятків співробітників. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів на Росію 6 червня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 червня в Росії відбулася масштабна атака безпілотників, яка зачепила стратегічно важливі об'єкти в різних точках країни. Зокрема, були атаковані міста Саратов та Енгельс, де розташована авіабаза стратегічної авіації.

Згодом це підтвердили в Генштабі ЗС України та зазначили, що Сили оборони України успішно атакували аеродроми Енгельс у Саратовському регіоні та Дягілево у Рязанській області.

Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Цієї ночі також під удар потрапив завод "Прогресс" - один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Звідси Росія отримує деталі, які потрібні для роботи ракет і артилерійських систем.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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