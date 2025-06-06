Пенсії в Україні значно зростуть: хто отримає надбавку в 2 тисячі грн

Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної плати до 8688 грн.

https://glavred.net/economics/pensii-v-ukraine-znachitelno-vyrastut-kto-poluchit-pribavku-v-2-tysyachi-grn-10671149.html Посилання скопійоване

Що відомо про підвищення мінімальної пенсії до 2564 грн / Колаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

У 2026 році в Україні очікується зростання максимальної пенсії на 2030 грн та мінімальної пенсії на 203 грн

Запланована індексація пенсій, розмір якої залежатиме від рівня інфляції та зростання зарплат за 2025 рік

У 2026 році в Україні очікується підвищення пенсійних виплат. Згідно з попередніми планами, максимальна пенсія зросте на 2030 гривень - з теперішніх 23 610 грн до 25 640 грн. Заплановано й традиційну щорічну індексацію пенсій, яка залежатиме від рівня інфляції за 2025 рік і змін у зарплатах, повідомляє видання OBOZ.UA.

Мінімальна пенсія збільшиться з 2361 грн до 2564 грн, а для українців віком від 65 років, які мають необхідний трудовий стаж (жінки - від 30 років, чоловіки - від 35), гарантований розмір пенсії зросте до 3475,2 грн (проти 3200 грн у 2025 році).

відео дня

Це відповідає 40% від запланованої мінімальної зарплати, яка має становити 8688 грн.

Також можливе збільшення виплат для окремих категорій громадян, таких як прокурори та інші особи з особливими умовами пенсійного забезпечення - на ті ж 2030 грн.

Однак попри такі зміни, експерти зауважують, що без глибокої реформи пенсійна система залишатиметься джерелом соціальної несправедливості. Для справжнього перетворення потрібно переглянути принципи нарахування пенсій і визначити стабільні джерела фінансування змін.

Виплати пенсій в Україні - що варто знати

Нещодавно Главред повідомляв, що деякі українські пенсіонери отримають суттєві доплати до пенсії, розмір яких залежатиме від віку. Так, громадяни старше 70 років матимуть додатково 300 гривень, ті, кому виповнилося 75 років, отримають 456 гривень, а пенсіонери віком від 80 років можуть розраховувати на доплату в розмірі 570 гривень.

Водночас українські пенсіонери можуть зіткнутися з тим, що частина їхньої пенсії буде відраховуватися. Розглядається нова законодавча ініціатива, яка дозволить вираховувати до 50% пенсійних виплат на підставі судових рішень.

Крім того, Пенсійний фонд України назвав дві основні причини, через які українцям можуть припинити виплату пенсії. Це стосується як тих, хто проживає за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб.

Більше економічних новин:

Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред