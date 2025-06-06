Тернопіль - без світла, у Луцьку пошкоджено багатоповерхівку: подробиці нічної атаки РФ

У Луцьку 5 осіб постраждали. Інформації про загиблих немає. У Тернополі після вибухів спостерігається задимлення.

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Тернопіль і Луцьк постраждали від російської атаки / Колаж: Главред, фото: соцмережі, t.me/mayorpolishchuk

Коротко:

Україна була під масованим ракетно-дроновим ударом РФ

Частина Тернополя залишилася без електроенергії

У Луцьку пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки

У ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар РФ потрапили 10 регіонів країни.

У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих. Детальніше читайте в матеріалі: Ракетно-дронова атака РФ на Київ: пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених.

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Атака на Луцьк

Минулої ночі звуки потужних вибухів було чути в Луцьку. Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що сьогодні під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет.

"Наразі маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон у багатоквартирних будинках, пошкоджено комерційні об'єкти та приватні автомобілі", - написав він.

Наслідки атаки на Луцьк / t.me/mayorpolishchuk

Є також багато вибитих вікон у приватних будинках, окремих навчальних закладах, пошкоджено державну установу.

Станом на 05:53 у Луцьку 5 людей постраждали. Інформації про загиблих немає.

Дивіться відео - РФ атакувала Луцьк ракетами:

Атака на Тернопіль

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, у місті внаслідок атаки є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

За його словами, частина Тернополя залишилася без електроенергії. Тиск води по місту знижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Тривають відновлювальні роботи.

Крім того, після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря в місті. Місцевих жителів закликали не виходити з дому без нагальної потреби, а впродовж дня обмежити перебування на вулиці дітей і літніх людей.

У Тернополі задимлення після атаки

"Специфічний звук низької частоти (гул), який чути в районі Березовиці - це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. Вигоряння супроводжується специфічним звуком, тому що газ у балонах перебуває під тиском. Рятувальники на місці", - додав Надал.

Дивіться відео - Наслідки атаки на Тернопіль:

Атака на Чернігів

У Чернігові є постраждалі внаслідок нічного обстрілу. У місті пошкоджено житлові будинки і не лише.

"Ворог знову завдав комбінованого повітряного удару по Україні. Наш Чернігів - серед цілей. На жаль, є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери", - повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака.

Наразі точна кількість постраждалих не розкривається.

Зазначимо, в ніч на 6 червня під ворожий удар потрапили окремі райони Львівської області, Луцьк, Тернопіль і Тернопільський район, Рівненський район, Хмельницький район, Київ і агломерація, Білгород-Дністровський район Одеської області, Чернігів, Харків, Полтавський район.

Під час атаки на Україну РФ застосувала:

крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95мс із Волгоградської області Росії;

крилаті ракети морського базування 3м14 комплексу "Калібр", запущені флотом з акваторії Чорного моря;

балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Курської та Воронезької областей РФ;

ударні БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера", ін.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 5 червня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Херсону. Впродовж усього п'ятнадцяти хвилин по центру міста прилетіли чотири російських КАБи. Під ворожий удар потрапила будівля обласної адміністрації.

Пізніше російська авіація вдруге за день завдала удару керованими авіабомбами по будівлі Херсонської обласної державної/військової адміністрації. У результаті атаки споруду фактично знищено.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Уночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

Під час дронової атаки рятувальники разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

У Харкові на двох локаціях ворог ударив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовано, серед них - 4 дітей.

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