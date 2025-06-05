В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

Погода у Херсоні буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +30 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 6 червня

Де температура повітря підвищиться до +31 градуса

У яких областях будуть дощі та грози

Погода в Україні 6 червня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6 червня буде справжня спека. Температура повітря підвищиться аж до +30 градусів. Дощі будуть лише на території західних, північних та Вінницької областей. На заході також очікується сильний вітер.

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Надалі переважатиме спекотна погода. У понеділок, 9 червня, у північних та західних областях буде незначне похолодання. Там температура повітря опуститься до 21-25 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: ventusky

Погода 6 червня

В Україні 6 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у північних, західних, Вінницькій областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, на сході та південному сході країни 12-17°; вдень 26-31°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 6 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів. Найнижча температура буде у північних областях. Там температура повітря опуститься до +14...+27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: meteoprog

Погода 6 червня у Києві

У Києві 6 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні дощі. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 15-20°, вдень 26-31°; у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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