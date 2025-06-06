Динаміка здивує: яким буде новий курс долара та євро до 15 червня

Відомо, якими будуть основні показники валютного ринку в Україні.

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Прогноз курсу долара / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чи варто чекати на стрибки курсу валют

Яким буде курс долара та євро з 9 по 15 червня

Ситуація на валютному ринку на наступному тижні буде досить спокійною. Курси валют, як і раніше, будуть мінливими, однак така мінливість не нестиме загрози. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"По-перше, базова система ринку - це режим "керованої гнучкості". Це означає дрібні поточні курсові коливання, мінімальну різницю між курсами купівлі/продажу, різновекторність змін (курси можуть зростати й знижуватися в межах вузького коридору)", - сказав він. відео дня

За його словами, в межах цього режиму Нацбанк може здійснювати валютні інтервенції, головна мета яких - максимально зблизити попит з пропозицією. Зокрема, економічні процеси, як і стратегічний обсяг отримуваної фінансової допомоги від країн-партнерів дають змогу наповнювати бюджет та уникати розростання дефіциту.

"Звісно, досить важко врахувати всі обставини, які тактично можуть втрутитися в систему валютного ринку, проте, на мій погляд, нараз всі потенційні загрози є максимально нівельованими. Нацбанк, як основний гравець ринку, здатен оперативно втрутитися, тримаючи ситуацію на ринку на стабільному рівні", - вважає банкір.

Він також розповів, якими будуть основні показники валютного ринку з 9 по 15 червня:

коридори валютних змін: 41,6-41,9 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Лєсовий наголосив, що наступного тижня курс долара коливатиметься в межах коридору 41,6-41,9 грн.

"Разом з тим курс євро також не зазнає особливих змін: поточні зміни можливі в діапазоні 45,5-47 грн за євро і залежатимуть насамперед від світової вартості цих валют. Зараз не має підстав для якихось радикальних змін", - підсумував він.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - що відомо

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на п'ятницю, 6 червня, встановлено на рівні 41,4717 гривень за 1 долар, що на 1 копійку менше, ніж попереднього дня.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий говорив, що у першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку буде без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури.

Водночас, аналітики КІТ Group у своєму звіті розповіли, що протягом 2-4 тижнів курс долара в Україні залишатиметься на рівні 41,20-41,80 грн. Коливання можуть бути на 20-30 копійок.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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