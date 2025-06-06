Вартість виросла майже до 120 гривень: в Україні переписали ціни на продукти

Спостерігається подорожчання порівняно з травневими показниками.

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Ціни на молочні продукти в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

В Україні дорожчає вершкове масло та сметана

Ціни на деякі види вершкового масла піднялись майже на 7 гривень

В Україні почала дорожчати молочна продукція. Зокрема, помітно підскочили ціни на вершкове масло та сметану. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Так, найбільш помітні зміни цін зафіксовано для вершкового масла, де спостерігається подорожчання порівняно з травневими показниками.

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Зазначається, що вершкове масло "Селянське" 72,5% подорожчало в середньому на кілька копійок — до 117,25 грн за 200-грамову пачку, тоді як у травні його можна було придбати за 117,11 грн.

Крім того, масло "Яготинське" 73% також подорожчало — з 104,81 грн у травні до 111,45 грн у червні за аналогічну упаковку.

Водночас, сметана "Президент" 15% показала незначне зростання ціни — з 54,16 грн за 350-грамову упаковку в травні до 54,49 грн у червні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на українському ринку знову відбулось зниження цін на тепличні огірки. На сьогоднішній день основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30-55 грн/кг.

Також в Україні продовжують зростати ціни на хліб. Так, до кінця літа 2025 року хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може подорожчати до 58,5 грн/кг (+4,4 %), а з борошна першого ґатунку – до 47,1 грн/кг (+4,5 %).

Водночас, в Україні продовжують стрімко знижуватись ціни на капусту нового врожаю. Тенденція зниження цін у даному сегменті пов’язана із сезонним збільшенням пропозиції продукції з місцевих господарств.

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