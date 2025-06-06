У РФ зухвало прокоментували нічні удари по Україні: що сказали у Москві

У Москві звітують, мовляв, "усі об'єкти були уражені".

https://glavred.net/war/v-rf-cinichno-prokommentirovali-nochnye-udary-po-ukraine-chto-skazali-v-moskve-10671146.html Посилання скопійоване

Росіяни масовано обстріляли Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головні тези:

Російське Міноборони прокоментувало масований удар по Україні

Атаку на українські міста у Москві назвали "відповіддю" за удари по їхнім обʼєктам

У ніч на 6 червня, російські окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загарбники заявили, що буцімто завдали удару по підприємствах, що займаються ремонтом, виготовленням військової техніки та безпілотників. Відповідну цинічну заяву оприлюднили в Міністерстві оборони Росії.

Росія заявила, що масований нічний удар по Україні був "відповіддю на теракти Києва".

відео дня

"Сьогодні вночі у відповідь на терористичні акти київського режиму ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування, а також ударними БПЛА по конструкторських бюро, підприємствах випуску і ремонту озброєння і військової техніки України, цехах складання ударних безпілотників, центрах підготовки льотного складу, а також складах озброєння і військової техніки ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У Москві традиційно заявили, що "мета удару досягнена, а всі призначені об'єкти уражено".

Насправді, російський удар 6 червня, прийшовся по цивільній інфраструктурі України, в результаті якого загинули та постраждали люди.

Лише у столиці станом на 12:42 загальна кількість поранених внаслідок чергової цинічної атаки росіян на столицю зросла до 27 осіб. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він наголосив, що серед постраждалих і звичайні кияни, і рятувальники, і працівники підприємств критичної комунальної інфраструктури.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, внаслідок ворожої атаки, у столиці загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі.

"Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих. 8 — отримують допомогу амбулаторно", - написав мер.

Він додав, що під час ворожої атаки пошкодження отримали 3 авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал, на щастя, не постраждав.

Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Києву 6 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену.

Також у Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.

Очевидиця Ірина Нечай розповіла у коментарі Главреду про нічний удар загарбників. Жінка зазначила, що після пережитого вона навіть не могла зробити ковтка води, і зараз зі сльозами на очах вона йде на роботу. Ірині здавалося, що вибухи були дуже дуже близько біля її будинку, адже звук удару був дуже гучний.

Інші новини:

Що таке Міністерство оборони Росії? Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред