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Новоутворення: зірка радянського фільму опинилася на екстреній операції

Олена Кюпелі
6 червня 2025, 12:58
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Віра Алентова потрапила в лікарню і розповіла про своє здоров'я.
Віра Алентова потрапила до лікарні
Віра Алентова потрапила до лікарні / Колаж Главред, фото РЕН ТВ, SHOT

Коротко:

  • Що трапилося з Вірою Алентовою
  • Що вона повідомила про своє здоров'я

Зірка радянського кіно Віра Алентова, яка нещодавно з'явилася на похоронах нещодавно померлої російської акторки Лариси Голубкіної, опинилася в лікарні.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Shot, 83-річну Віру Алентову госпіталізовано в терористичній Москві.

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Повідомляється, що зірка радянського кіно "Москва сльозам не вірить" відчула нездужання - дискомфорт у ділянці живота. Лікарі, провівши обстеження, виявили новоутворення, яке було вирішено видалити. Операція пройшла успішно.

Алентова
Алентова / film.ru

Алентова тимчасово втратила працездатність. Однак вона сама була в змозі прокоментувати свій стан. "Жива і здорова, спасибі за увагу", - повідомила вона.

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Раніше Главред писав про те, що російська співачка Тетяна Овсієнко, яка родом з Києва, але живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в Україні, нещодавно здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, раніше Дмитро Слоссер розповів, чи робили пластичні операції перші леді - Марина Порошенко та Олена Зеленська, а також чи покращувала свою зовнішність за допомогою хірургічного втручання Юлія Тимошенко.

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