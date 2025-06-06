Новоутворення: зірка радянського фільму опинилася на екстреній операції

Коротко:
- Що трапилося з Вірою Алентовою
- Що вона повідомила про своє здоров'я
Зірка радянського кіно Віра Алентова, яка нещодавно з'явилася на похоронах нещодавно померлої російської акторки Лариси Голубкіної, опинилася в лікарні.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Shot, 83-річну Віру Алентову госпіталізовано в терористичній Москві.
Повідомляється, що зірка радянського кіно "Москва сльозам не вірить" відчула нездужання - дискомфорт у ділянці живота. Лікарі, провівши обстеження, виявили новоутворення, яке було вирішено видалити. Операція пройшла успішно.
Алентова тимчасово втратила працездатність. Однак вона сама була в змозі прокоментувати свій стан. "Жива і здорова, спасибі за увагу", - повідомила вона.
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