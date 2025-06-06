Ціни тануть на очах: в Україні різко дешевшає один базовий продукт

На ринку збільшується пропозиція овочів із літніх теплиць.

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Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні падають ціни на тепличні огірки

На сьогоднішній день ціни на огірки знаходяться у діапазоні 30-55 грн/кг

Це в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше

На українському ринку знову відбулось зниження цін на тепличні огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що чергове здешевлення в цьому сегменті на початку червня є традиційним через збільшення на ринку пропозиції овочів із літніх теплиць.

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Так, на сьогоднішній день основні продажі огірка українські тепличні комбінати здійснюють у діапазоні 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Позитивним моментом для українських виробників став той факт, що обвал цін припав саме на останні дні реалізації огірка першої сівозміни. Сьогодні у місцевих тепличних комбінатах активно йде робота із зачистки теплиць, до реалізації другої сівозміни виробники планують приступити у другій половині літа", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що попри чергове зниження цін, огірок на сьогоднішній день відвантажують у середньому на 37% дорожче, ніж на початку червня 2024 року.

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Як повідомляв Главред, ціни на хліб в Україні продовжують зростати. Все через те, що зростає вартість складових хлібовиробництва.

Також відомо, що через весняні заморозки в окремих регіонах України урожай яблук цього року може бути близьким до нуля. Тому яблука подорожчають через низький урожай. Але те, наскільки зросте ціна, залежатиме від імпорту плодів і врожайності за кордоном.

Крім того, в Україні продовжують стрімко знижуватись ціни на капусту нового врожаю. Тенденція зниження цін у даному сегменті пов’язана із сезонним збільшенням пропозиції продукції з місцевих господарств.

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