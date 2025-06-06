Ціни на таксі у Києві злетіли до небес: в "Укрзалізниці" емоційно відреагували

Голова правління "Укрзалізниці" зробив заяву про космічні ціни на таксі у Києві, які зросли у декілька разів внаслідок ворожого удару.

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Перцовський зробив заяву про тарифи на таксі у столиці / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Через нічну атаку у Києві зросли різко ціни на таксі

Навіть за невелику відстань компанії ставлять космічні тарифи

На завищені ціни відреагував голова правління "Укрзалізниці"

У ніч на 6 червня, Київ опинився під російською масованою атакою. Внаслідок ворожого удару серйозно постраждала ділянка між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна", що призвело до перебоїв у русі поїздів на червоній гілці метрополітену. У результаті ціни на таксі у столиці злетіли до небес. На космічні тарифи відреагував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

На тлі російського удару вартість поїздки на таксі навіть на невелику відстань перевищувала 800–1000 гривень. Все через те, що громадський наземний транспорт був переповнений, а гілки метрополітену пошкоджені.

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Перцовський поставив риторичне питання українцям: "Якби "Укрзалізниця" була приватною та впровадила справжнє динамічне ціноутворення"?

"Скільки б зараз коштував KyivCityExpress з Лівого на Правий?.. точно не 15 грн. Скільки б коштували квитки на останній евакорейс з Покровська? Скільки б коштували квитки на останні місця Інтерсіті з Краматорська, бо боєць дізнався про довгоочікувану відпустку, готовий віддати всі гроші, щоб за пару годин вже мчати, аби обійняти своїх найрідніших якнайшвидше, мати кожну хвилину із ними... хоча б ще раз..." – написав голова правління "Укрзалізниці".

Він відразу наголосив, що відповіді на це все немає і поки що таких експериментів з цінами, "на щастя", не прогнозується.

При цьому Перцовський додав, що в цій ситуації є певна несправедливість.

"Але ж ціна в цієї місії залізниці та залізничників також є: хтось сьогодні принесе додому товстеньку суму, бо "натаксував" у пік, відкупорить певно шампанське на радощах... а хтось зараз під палючим сонцем відновлює ділянку колії і... отримає дуже скромну зарплату, а разом із нею - щиру вдячність мільйонів", - додав голова правління "Укрзалізниці"

Він підкреслив, що попри все залізничники та залізниця працює, адже "ціна в можливості країні їхати, їхати нашим військовим - не в грошах".

Ціни на таксі у Києві / фото: facebook/oleksandr.pertsovskyi

Масований удар РФ по Україні 6 червня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні в ніч на 6 червня.

Крім того, у столиці України під час удару загинули троє рятувальників, які ліквідовували наслідки атаки. Очевидиця Ірина Нечай розповіла у коментарі Главреду про нічний удар загарбників. Жінка зазначила, що після пережитого вона навіть не могла зробити ковтка води, і зараз зі сльозами на очах вона йде на роботу.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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