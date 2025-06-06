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Дрони атакували авіабази РФ: вибухи в Саратові, Енгельсі, Брянську та не тільки

Даяна Швець
6 червня 2025, 08:51
938
Атака торкнулася аеропорту Гагарін у Саратові, що призвело до тимчасового припинення рейсів.
Энгельс, пожар, взрыв, самолет
Росія під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: тг-канал Exilenova+, вікіпедія

Головне:

  • Стратегічні об'єкти в Саратові та Енгельсі (де базується важлива авіація) були атаковані безпілотниками
  • Про атаки БПЛА та роботу ППО також повідомляли жителі Тульської, Рязанської та Брянської областей

У ніч на 6 червня в Росії відбулася масштабна атака безпілотників, яка зачепила стратегічно важливі об'єкти в різних точках країни. Зокрема, були атаковані міста Саратов та Енгельс, де розташована авіабаза стратегічної авіації.

Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та пожежі. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив загрозу атаки БПЛА та запровадження режиму надзвичайної ситуації.

відео дня
Російські міста зазнали ударів дронів
Російські міста зазнали ударів дронів / фото: тг-канал Главред

Близько 2:20 мешканці Саратова та Енгельса чули серію вибухів, а також звуки, схожі на автоматні черги.

У міжнародному аеропорту Гагарін у Саратові було тимчасово припинено всі рейси, введено спеціальний план "Килим".

Росавіація підтвердила, що аеропорт не приймає і не відправляє літаки, екіпажі та диспетчери працюють у режимі підвищеної безпеки.

Відомо, що уламки одного безпілотника впали на житловий будинок у місті Енгельс, спричинивши пожежу на одному з балконів та пошкодження вікон на кількох поверхах. На місці працюють рятувальники.

Енгельс-2
Енгельс-2 / Главред - інфографіка

Атаки також зафіксовано в інших регіонах Росії, зокрема в Тульській та Рязанській областях, де місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та загрозу БПЛА.

У Брянську ніч також почалася з потужних вибухів.

"Сильний вибух у районі аеропорту в Брянську. Попередньо, через атаку ЗСУ", – сказано в повідомленні місцевих каналів.

Офіційної інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. Всі екстрені служби приведені в повну бойову готовність.

Вибухи на аеродромах в Росії - що відомо

Як писав Главред, 1 червня було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії. В результаті було уражено понад 40 літаків.

Згодом ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Виявляється, що спецоперація "Павутина" готувалася понад півтора року.

Окрім цього, нещодавно було розкрито шлях перекидання дронів у Росію, які спричинили удари по "ядерних" аеродромах РФ. Найімовірніше, постачання велося із суміжної території.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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