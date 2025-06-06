В одному з міст після атаки РФ забороняють виходити надвір: в чому небезпека

Через погіршення екологічної ситуації місцева влада просить людей залишатися в приміщеннях

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Зафіксовано токсини після обстрілу Тернополя / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

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В Тернополі зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі

Місцевих жителів закликають не виходити з дому, щільно зачинити вікна та утримуватися від перебування на вулиці

Після ракетного та дронового удару по Тернополю, здійсненого Росією 6 червня, у місті зафіксували небезпечне забруднення повітря. Інформацію про стан повітря повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода у Telegram.

Посилаючись на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, він зазначив, що станом на 8:00 ранку в районі, який зазнав ураження, рівень деяких шкідливих речовин перевищує допустимі норми.

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Через високу задимленість жителям рекомендують не відкривати вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби. Особливо це стосується дітей, людей похилого віку й тих, хто має хронічні захворювання.

Спеціалісти продовжують проводити вимірювання показників повітря і обіцяють оперативно повідомляти про будь-які зміни ситуації.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки на Тернопіль - із застосуванням ракет типу "Калібр" і дронів-камікадзе "Шахед" - постраждало п’ятеро людей, значної шкоди зазнала промислова інфраструктура.

У місті виникли великі пожежі, частина мешканців залишилася без електроенергії та водопостачання. До ліквідації наслідків залучили понад 110 рятувальників і десятки одиниць техніки.

Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я - інфографіки / Главред

Атака на Україну 6 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 6 червня Україна потрапила під удар через масовану ракетно-дронову атаку з боку Росії.

Повітряна тривога була оголошена у всіх регіонах України о 01:00. Під удар РФ потрапили 10 регіонів України - деякі райони Львівщини, місто Луцьк, Тернопіль з прилеглим районом, Рівненський та Хмельницький райони, а також Київ з околицями. Крім того, згадуються Білгород-Дністровський район Одеської області, Чернігів, Харків та Полтавський район.

Також згодом було розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні. Знищено, приблизно, 30 ракет та 200 безпілотників, а всього вночі Україну атакували 407 дронів та 44 ракети.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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