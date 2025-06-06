Донька Келлога публічно звернулася до батька після масованого обстрілу України

Моббс переконана, що росіяни не хочуть миру.

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Дочка Келлога відреагувала на чергову атаку РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: Instagram / @mobbs_mentality, Київська міська прокуратура, скріншот

Коротко:

Вночі, 6 червня, росіяни завдали масованого удару по Україні

На тлі ракетної атаки донька Келлога зробила емоційну заяву

Донька спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на масований удар Росії по Україні 6 червня та емоційно звернулася до батька. Відповідний допис вона опублікувала у соцмережі Х.

"Гучна ніч у Києві, тату! Вибухи й стрілянина серед ночі. У мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", - написала Моббс і тегнула батька в дописі. відео дня

З тексту повідомлення достеменно незрозуміло, чи перебуває вона зараз в Києві.

Дочка Келлога зазначила, що російські окупанти били вночі не тільки по Києву, а й по низці інших українських регіонів. Моббс також прокоментувала російську риторику про так звані "удари у відповідь".

"РФ хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але точкових ударів (по аеродромах - Главред) Україна завдала у відповідь на нещадні атаки на мирних жителів і тільки після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче тільки більше війни і всю Україну", - заявила Моббс.

Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Масована атака по Україні 6 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар РФ потрапили 10 регіонів країни. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у ніч на 6 червня, росіяни запустили понад 400 БпЛА та 40 крилатих і балістичних ракет.

Крім того, у Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікаря боряться за їхні життя.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

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