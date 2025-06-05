У сльозах і під крапельницею: з Наталкою Денисенко сталося нещастя

Коротко:
- Наталка Денисенко опинилася під крапельницею
- Зірка розповіла, як використовує свій життєвий досвід для роботи
Українська акторка Наталка Денисенко зараз переживає не найкращий етап у своєму житті. Це, ймовірно, пов'язано з її нещодавнім розлученням з актором і воїном Андрієм Федінчиком. Пара була разом 8 років.
Сьогодні артистка потрапила до лікарні. Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона виклала відео, де можна помітити, що в її руку вставлена крапельниця. В очах Денисенко стоять сльози, губи трясуться.
Наталка розповіла, що зняла ролик для себе через акторську звичку - пізніше, коли все прийде в норму, вона вивчить його, щоб мати можливість колись повторити емоції в кадрі."Сиджу на крапельниці, плачу і думаю, як акторка: треба зняти, подивитися, як тече сльоза і як я виглядаю в стані "повний капець", і роблю вигляд, що "все ок", щоб потім таке зіграти в кіно", - поділилася акторка.
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Раніше Главред розповідав, що Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею. Співачка опублікувала фото з лікарняної палати і поскаржилася на погане самопочуття.
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Хто така Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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