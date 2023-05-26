НАТО хоче підвищити статус України як партнера, але не пропонувати швидке членство - Euracitiv

Серед членів Альянсу є ідея підвищити статус України шляхом створення Ради Україна - НАТО. Це стане першим кроком для зміцнення політичного партнерства.

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НАТО хоче підвищити статус України як партнера / Фото: УНІАН

Члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. При цьому конкретна дорожня карта для вступу в Альянс все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Як пише Euracitiv, заявка України на вступ до НАТО поки залишилася без відповіді, але, ймовірно, буде основною темою Вільнюського саміту Альянсу в липні.

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Тим часом є ідея підвищити статус України шляхом створення Ради Україна - НАТО, що стане першим кроком для зміцнення політичного партнерства між Альянсом і Києвом.

Згідно з планом, Україна буде "повноправним" членом за столом Ради Україна - НАТО, а не лише запрошеною стороною для обговорень, як передбачає Комісія Україна - НАТО.

У цьому випадку Україна могла б скликати зустрічі, коли забажає, їй було б легше надавати пряму інформацію про ситуацію на полі бою. Це також відкриє двері для широкого кола нових сфер співпраці, які раніше не існували, повідомляє видання з посиланням на джерела.

Такий формат співпраці може включати в себе більший обмін розвідданими, а також консультацій, спільні навчання, інвестиції в оборонну промисловість і роботу над взаємосумісністю між Збройними силами України і державами-членами НАТО, що дозволить Києву узгодити комюніке і стандарти Альянсу.

Створення Ради Україна - НАТО сприяло б формуванню України як майбутнього члена Альянсу, що допомогло б максимально наблизити її до стандартів Альянсу, щоб забезпечити плавний перехід, коли прийде час.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який пройде 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

На липневому саміті НАТО Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу в НАТО, хоча країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе лише після завершення бойових дій.

Членство України в НАТО

Україна офіційно вступила в кіберцентр при НАТО. У Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.

У травні парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України.

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