Естонія підтримала членство України в НАТО

Парламент Естонії проголосував на підтримку вступу України до НАТО.

https://glavred.net/world/estoniya-pidtrimala-chlenstvo-ukrajini-v-nato-i-zaklikala-do-10471039.html Посилання скопійоване

Україна на шляху до НАТО / колаж Главред: фото: УНІАН, ua.depositphotos.com / колаж Главред: фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

"Рійгікогу (парламент Естонії) вважає, що необхідно скористатися можливістю Вільнюського саміту НАТО, щоб сформулювати конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України в НАТО; надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу", – йдеться у заяві, передає Радіо Свобода.

Естонські законодавці зауважують, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде загарбницьку війну, та наступний вступ України до НАТО є "єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, тривалого миру та безпеки демократичних країн Європи".

відео дня

Саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. На початку квітня литовський Сейм ухвалив резолюцію щодо основних цілей Литви на цьому саміті. Однією з основних цілей литовської влади, як йдеться у документі, має стати "повна підтримка України практичними заходами, включно з політичною підтримкою НАТО".

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО. В Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.

Боррель заявив, що вступ України до НАТО не на порядку денному Заходу. Рішення про вступ української держави до колективного блоку безпеки Заходу прийматиметься країнами НАТО.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України, сказав Єнс Столтенберг.

Більше цікавих новин: