Підняли прапор: Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

Біля штаб-квартири одного із центрів НАТО підняли український прапор.

https://glavred.net/ukraine/podnyali-flag-ukraina-oficialno-vstupila-v-kibercentr-pri-nato-10470769.html Посилання скопійоване

Україна вступила до кіберцентру при НАТО/ Колаж Главред: фото: УНІАН, twitter.com/MFA_Ukraine

Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО із питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Біля штаб-квартири центру підняли прапор України.

Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру", - повідомили в МЗС України у Twitter.

Україна вступила до кіберцентру НАТО / Скріншот: twitter.com/MFA_Ukraine

"Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО", - заявили в МЗС.

відео дня

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Боррель заявив, що вступ України до НАТО не на порядку денному Заходу. Рішення про вступ української держави до колективного блоку безпеки Заходу прийматиметься країнами НАТО.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України, сказав Єнс Столтенберг.

Більше цікавих новин: