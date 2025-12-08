'Шахед' упав біля житлового будинку в Чернігові: загорівся газопровід

За даними ДСНС, постраждало троє людей, одну людину госпіталізовано.

Атака на Чернігів призвела до пожежі на газопроводі

Вночі у Чернігові поруч із багатоповерхівкою вибухнув дрон

Вибух пошкодив вікна, двері та автомобілі біля будинку

Через удар загорівся газопровід

Під час нічної російської атаки один з ударних безпілотників типу "Шахед" вибухнув поруч із житловою багатоповерхівкою в Чернігові. Через вибух загорівся газопровід. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку", - написав Брижинський у Telegram.

Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, а також пошкоджено автомобілі, що були припарковані поруч із будинком.

На місці події виникла пожежа на газопроводі.

Аварійні служби вже ліквідовують наслідки російської атаки. Двоє людей отримали забої. Їм надають допомогу.

Уранці 8 грудня в ДСНС уточнили, що внаслідок падіння російського БПЛА пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Постраждали троє людей, одну людину госпіталізовано в лікарню.

У будинку пошкоджено віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували загоряння газу.

На місці розгорнуто "Пункт незламності". Працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 24 людям.

Чернігову може загрожувати наступ армії РФ: думка експерта

Країна-агресор Росія нарощує сили і може готуватися до відкриття нового фронту на півночі України. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За його словами, повторення сценарію лютого 2022 року зі спробою штурму Києва є менш імовірним, однак удар по Чернігову вже не можна виключати.

"Загроза такого плану Путіна є. Питання в тому, за скільки і коли росіяни зберуть необхідні війська для можливої реалізації таких дій", - сказав Романенко, передає ТСН.

Шахеди - що про них відомо

Як писав Главред, у ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи. Рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.

Крім того, минулої ночі російські війська вдарили по Дніпру та кількох районах Дніпропетровської області. На жаль, є загиблий та п'ятеро постраждалих, серед них - двоє дітей. Зокрема, під атакою були Криворізький, Павлоградський та Нікопольський райони.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

