Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою

Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

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Україну запропонували прийняти до НАТО за прискореною процедурою / УНІАН

Сенат Польщі одноголосним рішенням ухвалив резолюцію про прискорений вступ України до НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

У документі наголошується, що Україна у війні з РФ захищає Європу і є основною ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу, при цьому ключовим на її шляху в НАТО буде саміт Альянсу у Вільнюсі в липні, повідомляє Польське радіо.

"Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО і використовує оперативне мистецтво і тактику, яку розробляли десятиліттями західні союзники", – йдеться в резолюції.

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У документі уточнюється, що Україні потрібна реальна підтримка за допомогою більш тісного політичного і військового співробітництва з країнами НАТО.

Прискорена процедура вступу до НАТО: про що йдеться

Звертається увага на те, що в ході саміту НАТО у Вільнюсі Україна повинна отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей", а форум повинен стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства.

Польські сенатори впевнені, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням – як у випадку Фінляндії та Швеції – і результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Нагадується, що Фінляндію і Швецію "запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яку ніколи раніше не використовували".

"І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що будуть захищати її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України", - сказано в ухваленій резолюції.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг на початку квітня заявив, що колективний блок безпеки дотримується точки зору, згідно з якою Україна увійде до НАТО. Однак це питання вирішуватиметься після завершення війни з Росією. Зараз потрібно зосередитися на наданні військової та економічної допомоги українській державі.

Пізніше Столтенберг сказав, що НАТО і союзники блоку повинні надати Україні більше зброї і матеріальних засобів. ЗСУ повинні отримати достатньо ресурсів для проведення ефективного контрнаступу з метою звільнення своїх територій.

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