Шольц підкреслив,що в критеріях вступу до НАТО є цілий ряд умов, які, на його думку, Україна наразі не може виконати.

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Шольц зробив дивну заяву щодо вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Україна навряд приєднається до НАТО в "осяжному майбутньому". За його словами, для приєднання до Альянсу потрібно виконати низку умов. Таку думку він висловив в інтерв'ю Welt.

Так, на запитання про теоретичну підтримку членства України в НАТО після закінчення війни, німецький політик відповів: "У Бухаресті в 2008 році НАТО прийняло рішення, які сформулювали довгострокову перспективу. Всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього (вступу України до НАТО - ред.) не станеться".

Як зазначив Шольц, в критеріях вступу до Північноатлантичного альянсу є цілий ряд умов, які, на його думку, Україна наразі не може виконати.

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Канцлер ФРН підкреслив, що зараз мова йде про підтримку України, а згодом доведеться говорити про гарантії безпеки.

"Ці гарантії безпеки включають питання, наскільки сильно ми будемо озброювати Україну в майбутньому. Після війни Україна буде оснащена зброєю західного виробництва. Зрозуміло також, що потім доведеться обговорювати, які гарантії безпеки можна надати в післявоєнній ситуації. Але ми ще не там. Зараз треба зосередитися на тому, що нас чекає", - зазначив Шольц.

Членство України в НАТО

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні поточного року.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, до перемоги над агресором Росією немає сенсу обговорювати перспективи євроатлантичної інтеграції української держави. В рамках липневого саміту у Вільнюсі держави можуть ухвалити широку програму допомоги Україні.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Дивіться відео про те, коли Україна реально може стати членом НАТО:

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