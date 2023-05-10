Вступ України до НАТО: Боррель заявив, що питання не на порядку денному Заходу

Рішення про інтеграцію України до НАТО ухвалюватиметься країнами-учасниками самого Північноатлантичного альянсу, сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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На Заході поки що не обговорюють питання вступу України до Північноатлантичного альянсу - Боррель / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На Заході наразі не обговорюють питання вступу України до НАТО. Рішення про євроатлантичну інтеграцію Києва буде ухвалюватиметься членами Альянсу, ситуація залежить, в тому числі, і від позиції генерального секретаря блоку. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

В інтерв'ю іспанському телеканалу laSexta він сказав про те, що питання інтеграції України в НАТО наразі не обговорюється.

"Питання вступу України до НАТО не стоїть на столі, його не було раніше", - вважає Боррель.

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За його словами, рішення про вступ української держави до колективного блоку безпеки Заходу прийматиметься країнами НАТО. Розвиток подій залежить, в тому числі, і від позиції генерального секретаря організації.

Коментуючи вступ Фінляндії до Альянсу і намір Швеції інтегруватися до НАТО, глава європейської дипломатії акцентував увагу на тому, що держави вимушено відмовилися від своєї політики нейтралітету через напад агресора Росії на Україну.

"Вони були нейтральними країнами, які ніколи нічого не хотіли знати про НАТО. Але коли вони побачили, що Росія вторглася до України, вони сказали, що єдиний спосіб гарантувати нашу безпеку - це бути членами Альянсу. І вони попросили прискорено приєднатися", - підкреслив Жозеп Боррель.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва зробив заяву, згідно з якою Україна має вступити до Північноатлантичного альянсу.

На його думку, цю ініціативу підтримують всі члени НАТО. Організація повинна докласти максимальних зусиль, щоб вступ України до блоку став можливим.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже доклала всіх зусиль для того, щоб приєднатися до колективного блоку безпеки Заходу. Тепер Київ очікує політичного запрошення до Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі, який повинен відбутися влітку поточного року.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Україна може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На думку Романюка, такий сценарій може бути реалізований у разі, якщо до того моменту буде припинена гаряча фаза війни.

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