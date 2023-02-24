Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО в липні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті Альянсу особисто.

Єнс Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО / Фото УНІАН

У п'ятницю, 24 лютого, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який пройде 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", — сказав Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час візиту до Естонії.

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Також генсек НАТО прокоментував "мирний план" Китаю, який був оприлюднений в річницю російського вторгнення в Україну.

"У мене немає великої довіри до Китаю", —сказав Столтенберг.

Мирний план Китаю щодо війни в Україні

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай представив так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:

повага суверенітету всіх країн;

відмова від "менталітету холодної війни";

припинення військових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

забезпечення безпеки атомних електростанцій;

зменшення стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення "односторонніх санкцій";

підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок.

Представлений керівництвом Китаю "мирний план" прокоментував радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, розв'язана президентом Володимиром Путіним війна – це вибір диктатора РФ, і вона може закінчитися хоч завтра.

"Моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі суверенітету всіх націй", - підкреслив представник Білого дому.

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