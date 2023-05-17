У Орбана станцювали під дудку Путіна: "наїхали" на ЄС і НАТО за військову допомогу Україні

Європейський Союз, мовляв, "дрейфує на межі війни і відійшов від своїх принципів", сказав представник угорського уряду, дипломат Золтан Ковач.

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У Орбана вибухнули одіозною пропагандою на догоду Кремлю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В уряді Угорщини примудрилися розкритикувати Європейський Союз і НАТО за допомогу Україні, яка відбиває військову агресію країни-окупанта Росії. У Будапешті звинуватили Захід у тому, що країни Євросоюзу, мовляв, "стали де-факто стороною війни в Україні".

Представник уряду Орбана Золтан Ковач опублікував свою колонку на сайті About Hungary, яку назвав "Європейський Союз і НАТО де-факто стали стороною війни в Україні". У ній він написав, що Захід перетворився на, мовляв, "учасника війни" через військову допомогу українській армії.

Зокрема, він написав про так зване "дослідження" наближеного до уряду Угорщини інституту Századvég, в якому сказано, що рішення Євросоюзу фінансувати постачання летальної зброї Україні та іншого військового обладнання, мовляв, "робить його фактичною стороною російсько-українського конфлікту" і Євросоюз нібито "порушив ідеали і принципи своїх моральних засад".

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Ковач стверджує, що ЄС, мовляв, "відійшов від своїх попередніх цілей", а країни Європейського Союзу тепер нібито "безпосередньо підтримують одну зі сторін конфлікту, підриваючи його попередній акцент на підтримці миру на своїй території".

"Це моторошно нагадує приказку про те, що історія повторюється, оскільки тоді, коли решта світу не розглядає зброю як можливе вирішення більшості конфліктів, Європа, яка колись була відправною точкою світових воєн, знову накопичує летальну зброю", - йдеться в публікації.

Більш того, представник уряду Угорщини звинуватив Євросоюз в нібито "дрейфі на межі війни" і, мовляв, "постановці глобальних інтересів вище інтересів власної спільноти".

"Ось чому Угорщина, як і багато інших країн світу, виступає за мир. Тому що тільки мир є єдиним рішенням для успішного припинення кровопролиття і зупинки цього безглуздого насильства, яке вартує життя тисячам людей", - підкреслив Золтан Ковач.

Як Угорщина підіграє агресору Росії

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан раніше примудрився назвати Україну, мовляв,"у фінансовому плані неіснуючою країною". За його словами, війна Москви проти Києва нібито "припиниться, якщо Захід припине підтримувати Україну грошима".

Крім того, Орбан сказав, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресорку Росію, оскільки вона є ядерною державою. Також він повторив пропаганду Кремля і сказав, що, мовляв, "США втягують Угорщину у війну".

Віцеспікерка парламенту Угорщини, представниця вкрай правої партії Наша Батьківщина Дора Дуро раніше заявила, що вступ України до НАТО, мовляв, "без великих ризиків для безпеки" можливий тільки в тому випадку, якщо цю ініціативу нібито "схвалить Росія". Також Дуро повторила меседж пропаганди Будапешта про нібито "утиски угорців в Україні".

Дивіться відео, в якому Подоляк порадив прем'єру Угорщини Орбану мовчати:

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