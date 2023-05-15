Вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією - Столтенберг

На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України, сказав Єнс Столтенберг.

https://glavred.net/world/vstuplenie-ukrainy-v-nato-zavisit-ot-pobedy-nad-rossiey-stoltenberg-10470442.html Посилання скопійоване

Обговорювати вступ України до НАТО є сенс тільки в разі перемоги Києва у війні з Москвою - Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Країни НАТО на липневому саміті у Вільнюсі мають зробити заяву, згідно з якою Україна повинна вступити до Північноатлантичного альянсу. Однак до перемоги над агресором Росією немає сенсу обговорювати перспективи євроатлантичної інтеграції української держави. В рамках Заходу держави можуть ухвалити широку програму допомоги Україні. Про це заявив генеральний секретар колективного блоку безпеки заходу Єнс Столтенберг.

Як повідомляє The Guardian, під час саміту демократії в Копенгагені він дав інтерв'ю одному з колишніх генсекретарів Альянсу Андерсу Фог Расмуссену і розповів про те, що країни-союзники по НАТО, а також лідери держав дадуть "дуже чітке повідомлення про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами".

"Коли справа доходить до членства, я очікую, що союзники щодо НАТО скажуть, що Україна стане членом Альянсу. Про це було сказано декілька разів", - вважає Столтенберг.

відео дня

За його словами, Україна сама, а не Москва, повинна вибирати шляхи розвитку своєї країни.

"Не Москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники з НАТО вирішують питання про членство... і, звичайно, двері НАТО залишаються відкритими", - уточнив генеральний секретар блоку.

Як вважає Столтенберг, вступ України до НАТО потрібно обговорювати, в першу чергу, після перемоги Києва у війні з Москвою. Якщо не буде перемоги, говорити про євроатлантичну інтеграцію немає сенсу.

"Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України. Те, що президент Путін не виграє цю війну. Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом Альянсу", - додав він.

Також Єнс Столтенберг підкреслив, що, згідно з його очікуваннями, на саміті у Вільнюсі буде ухвалена програма для України, в рамках якої країні допоможуть перейти до стандартів і обладнання НАТО, щоб вони були сумісні з вимогами Альянсу. Такий крок допоможе Києву рухатися вперед на шляху до інтеграції в колективний блок безпеки Заходу.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва заявив, що Україна має вступити до НАТО. Як вважає Столтенберг, ініціативу підтримають всі країни Альянсу. Блок повинен докласти максимальних зусиль, щоб євроатлантична інтеграція України стала можливою.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні поточного року.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Дивіться відео, в якому дипломат Яременко сказав, яка країна-лідер ЄС заважає Україні вступити до НАТО

Інші новини: