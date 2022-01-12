На Волині нелюд до смерті забив рідну матір після відсидки за вбивство батька

Чоловік вбив спочатку батька , а потім матір / УНІАН

У Волинській області до 9 років позбавлення волі засудили 35-річного чоловіка, який до смерті побив матір.

Житель села Маневичі Волинської області перебував у в'язниці за вбивство батька, але в липні 2021 року він звільнився і під час сварки до смерті побив матір, повідомили у прокуратурі Волинської області.

Чоловіка затримали. Суд визнав його винним за ч.2 ст. 121 КК України. Його засудили до 9 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську 57-річний син убив свою рідну маму. Як повідомили в поліції області, тіло 82-річної жінки в квартирі знайшла сусідка і подзвонила в поліцію.

читайте такожВтратив багато крові: у Миколаєві підліток намагався себе вбити після сварки з рідними9 січня близько 12: 30 до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від місцевої жительки, про те, що вона виявила за місцем проживання сусідку без ознак життя. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група обласної поліції, експерт-криміналіст та патрульні поліцейські.

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