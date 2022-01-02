Чіплявся і погрожував: на Миколаївщині жінка вбила чоловіка, що напав на неї, його ж ножем

Жінка вбила чоловіка, що напав на неї, його ж ножем/ facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

У Миколаївській області відносно жінки почали виробництво по ч. 1 ст. 115 КК" умисне вбивство " після того, як вона смертельно поранила чоловіка, який з ножем домагався її на дискотеці.

Як повідомили у поліції, 30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення в живіт молодій людині, тому що той виявляв до неї надмірну увагу на дискотеці.

"Повідомлення про вбивство надійшло в поліцію 1 січня близько шостої години ранку. За попередньою інформацією, місцевий житель чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала і вдарила їм нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25 - річний потерпілий помер на місці події", - розповіли в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК "умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці. За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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