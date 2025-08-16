Трамп прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

Американський лідер зробив заяву за підсумками саміту на Алясці.

Трамп прокоментував саміт на Алясці / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Основне:

Трамп у своїй соцмережі прокоментував зустріч з Путіним на Алясці

Американський лідер чекає Зеленського в Білому домі 18 серпня

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, 15 серпня - вдалий і дуже успішний день на Алясці. Відповідний допис американський лідер оприлюднив у своїй соціальній мережі.

"Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським і різними європейськими лідерами, включаючи високоповажного Генерального секретаря НАТО", - написав Трамп. відео дня

Він підкреслив, що під час зустрічей і телефонних розмов обговорювалося питання війни в Україні.

"Всі дійшли висновку, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка б поклала край війні, а не до угоди, яка часто не виконується", - заявив американський лідер.

Трамп також підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Зеленський прибуде до Білого дому, в Овальний кабінет, у понеділок вдень. Якщо все вийде, ми потім організуємо зустріч з президентом Путіним", - резюмував глава Білого дому.

Аляска / Інфографіка: Главред

Чим закінчився саміт на Алясці - останні новини

У The New York Times вказують, що Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором – зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником України.

Тим часом журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості щодо можливого припинення бойових дій у повітрі.

Згодом радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста The Economist про "повітряне перемир'я" і заявив, що "ми поки не чули жодної інформації про це".

Як повідомляв Главред, сам Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський має погодитися на угоду з РФ

Інші новини:

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

