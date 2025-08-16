Рус
Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

Маріна Фурман
16 серпня 2025, 12:04
408
Грем висловив обережний оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні.
Грэм, ВСУ
У США сказали, коли може закінчитися війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Основне:

  • Війна може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч
  • Трамп може покарати Путіна та країн, які купують нафту та газ в РФ

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, за умови, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі Fox News.

"Якщо тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", - передбачив Грем.

відео дня

Він наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни - створення "інфраструктури стримування", яку не змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню РФ.

Водночас Грем додав, що якщо переговорів не буде, Трамп може покарати Путіна та країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.

Сенатор також прогнозує, що обмін територіями, ймовірно, стане частиною будь-якої посередницької угоди.

"Буде обмін територіями. Виселити всіх росіян неможливо, але українці укладуть цю угоду, а не США. Україна укладе цю угоду, і Трамп покладе край цій війні. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз", - заявив Грем.

Прогнози щодо завершення війни - новини за темою

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Саме цей рік чітко прописаний в документах Кремля.

Як писав Главред, посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, якщо Україна вимагатиме не припинення вогню, чи тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна в Україні може завершитися в цьому році, якщо буде виконана одна умова. Мова йде про запровадження санкцій проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Читайте також:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Ліндсі Грем Переговори на Алясці
Три кімнатні рослини, які привертають шкідників у дім

