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Під Миколаєвом чоловік заліз в чужий будинок і по-звірячому згвалтував сплячу дитину

10 січня 2022, 17:29

Потерпіла дівчинка підтвердила дані слідства.

насильство
Згвалтував дитину / pixabay

У Миколаївській області чоловік заліз в чужий будинок через вікно, де спала малолітня дочка його знайомої і зґвалтував дитину.

За даними суду підозрюваний є батьком двох малолітніх дітей.

"Він 14 липня 2020 року о 2:30 заліз до будинку знайомої жінки та пробрався до кімнати, де спала її малолітня донька", - йдеться у повідомленні, передає ТСН.

Чоловік роздягнувся і зґвалтував дівчинку

"Він поцілував дитину в губи і почав облизувати тіло потерпілої. Далі він зняв шорти і труси і почав облизувати статевий орган потерпілої. Потім чоловік пальцями своєї правої руки почав здійснювати непристойні рухи поблизу статевого органу дівчинки і надалі здійснив вагінальне проникнення в тіло пальцем", - йдеться в судовому вироку.

Після цього чоловік намагався зґвалтувати дитину, проте його помітив родич потерпілої і той припинив знущання.

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Підозрюваний своєї провини не визнав

У вироку зазначають, що на суді чоловік своєї провини не визнав і наполягав, що в кімнаті з дитиною був інший, який нібито ще й його побив. Він додав, що прийшов у будинок знайомої, оскільки напередодні він розпивав алкоголь з колегами і нібито хотів поговорити з мамою потерпілої.

Де була мати дівчинки

Мати дівчинки розповіла, що в ту ніч вона була на роботі в нічну зміну. Коли вона повернулася додому, то побачила свого чоловіка, сестру, її сина і багато поліції. Там вона дізналася про зґвалтування дочки. Вона додала, що підозрюваний є її сусідом, з яким у них раніше були стосунки, проте вони припинилися. Жінка зазначила, що раніше чоловік не чіплявся до її дочки.

Дівчинку врятував двоюрідний брат

Двоюрідний брат потерпілої розповів, що напередодні нападу на сестру він був у неї вдома і забув там свої речі. Коли він повернувся, почув, як хтось плаче і кличе маму. Тоді він і побачив нападника.

"Хлопець покликав свого дядька і матір, щоб ті допомогли дівчинці. Там вони застали швидко втік підозрюваного, який забув надіти труси", - наголошується у вироку.

Коли на місце злочину прийшла дружина підозрюваного, вона впізнала нижню білизну свого чоловіка.

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Батько потерпілої розповів, що він не жив з дружиною в одному будинку. Тієї ночі його розбудив племінник, який розповів, що побачив, як над його дочкою знущається інший чоловік. На місці події він знайшов підозрюваного. Також в кімнаті дочки він помітив чоловічі труси. Підозрюваний зник з місця події.

Дитина все підтвердила

Потерпіла дівчинка підтвердила дані слідства і повідомила, що нападник підозрюваний. Вона додала, що насильник переконував її нічого не говорити матері і заявив, що це буде "їх маленьким секретом".

Суд покарав ґвалтівника

Експертизи показали, що дівчинку зґвалтував саме підозрюваний.

Чоловіка визнали винним за ч.4 ст. 152 КК України та засудили до 12 років позбавлення волі.

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Також він повинен сплатити 46 187 грн за проведення експертиз. Засуджений буде внесений до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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