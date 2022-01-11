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Згвалтував вже мертвою: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив свою жертву

11 січня 2022, 20:55

Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

насильство
Вбив і згвалтував / pixabay

У Дніпропетровській області чоловік під час інтиму жорстоко зарізав 29-річну дівчину, а після смерті зґвалтував жертву.

Трагедія сталася в місті Апостоловому Дніпропетровської області. Там на Привокзальній площі знайшли тіло дівчини. Покійна була напівроздягненою. Слідство встановило, що перед смертю дівчину зґвалтували, а потім вбили 12 ударами ножем.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Це 29-річний чоловік, з яким жертва познайомилася в кафе напередодні.

Як пише видання dnipro.tv, у скоєному він зізнався і заявив, що почав вбивати дівчину ще під час сексу. Він перерізав її горло і вдарив ножем у живіт і спину.

"Ми пішли за магазини. Там ми займалися сексом. Потім я з дурості взяв ніж і почав її різати", - сказав підозрюваний Микола.

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За даними видання, коли жінка померла, підозрюваний зґвалтував її вдруге. Потім він спалив верхній одяг покійної і зник.

Що кажуть у поліції

Прессекретар Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що чоловікові призначать багато експертиз.

"У рамках кримінального провадження буде призначено безліч експертиз, у тому числі експертиза психічного стану затриманого", - сказала Ганна Старчевська.

У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що підозрюваному обрали запобіжний захід - утримання під вартою. Йому інкримінують ч.1 ст. 115 КК України.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

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