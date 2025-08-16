'Жахливе рішення': донька Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці

Моббс розкритикувала червону доріжку для Путіна.

Донька Келлога відреагувала на саміт на Алясці / Колаж: Главред, фото: TACC, @mobbs_mentality/Instagram

Донька Келлога обурена організацією саміта на Алясці

Моббс закликала покарати тих, хто змусив солдатів стелити доріжку для Путіна

Російського диктатора Володимира Путіна з почестями зустріли 15 серпня на Алясці. Зокрема, військовослужбовці США перед кремлівським лідером розстеляли червону доріжку, коли він сходив з літака. Донька спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс засудила цей організаційний момент. Своє обурення вона висловила у мережі Х.

Донька Кіта Келлога вважає "жахливим рішенням" те, що доріжку перед диктатором розстеляли саме військові у формі.

Моббс закликала покарати тих, хто залучив до розстелення червоної доріжки військових.

"Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, має відповісти", — написала Моббс.

Публікація Меган Моббс / фото: скріншот

Обурився таким рішенням також і колишній офіцер ядерних і ракетних операцій ВПС США та відомий блогер Джейк Бро.

"Трамп буквально змусив солдатів діючої служби в формі стояти на колінах і розстеляти червону доріжку для диктатора-геноцидника, який вбив мільйони людей по всьому світу за останні 26 років. Америка впала", - прокоментував він.

Чому Кіт Келлог не був присутній на саміті

Як повідомляли CNN, спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог не брав участі в зустрічі американського президента Дональда Трампа та Путіна в Алясці, оскільки Москва вважає його прихильним до України.

Європейці були стурбовані тим, що Келлог не ввійшов до складу делегації.

"Він сподівався бути там, і він повинен бути там", – сказав один європейський чиновник, додавши, що Келлог найкраще розуміє, що Україна може запропонувати в рамках угоди.

За інформацією джерел, очікується, що Келлог буде включений до складу делегації, яка вирушить на будь-яку майбутню зустріч із США, Росією та Україною.

Аляска / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці - останні новини

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор.

Крім того, журналіст The Economist Олівер Керрол писав, що президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості щодо можливого припинення бойових дій у повітрі.

Згодом радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста The Economist про "повітряне перемир'я" і заявив, що "ми поки не чули жодної інформації про це".

У суботу, 16 серпня, Трамп особисто прокоментував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, 15 серпня - вдалий і дуже успішний день на Алясці.

Про персону: Меган Моббс Меган Моббс - військовий історик, випускниця елітної американської академії Вест Поінт. Донька спецпредставника США Дональда Трампа щодо України Кіта Келлога. Меган Моббс уже багато років очолює благодійний фонд RT Weatherman Foundation, який допомагає Україні з початку повномасштабної війни. Видання The Washington Post називає її "найкращим другом України". "В українців, мабуть, немає кращого друга, ніж Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation працює в Україні з самого початку війни. Його діяльність охоплює створення та управління логістичним центром на румунсько-українському кордоні та доставку понад 10 000 піддонів із ліками, медичним приладдям та іншою гуманітарною допомогою понад 70 гуманітарним організаціям і лікарням в Україні", - пише видання. Також фонд допомагає евакуювати американських добровольців, які воюють в Україні, в регіональний медичний центр Збройних сил США в Ландштулі (Німеччина), де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу. Фонд також займається репатріацією тіл американських добровольців, які загинули в боях.

