Зеленський попередив РФ про наслідки, якщо Путін уникне тристоронньої зустрічі

Маріна Фурман
16 серпня 2025, 13:56оновлено 16 серпня, 14:27
Зеленський наголосив, що територіальна цілісність не може обговорюватися без України.
Зеленский, Трамп, Путин
Зеленський закликав Трампа посилити санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Головне:

  • Український лідер окреслив ключові умови миру
  • Зеленський закликав Трампа ввести проти РФ санкції, якщо Путін відмовиться від тристоронньої зустрічі
  • Зʼявилася реакція європейських лідерів на саміт на Алясці

У суботу, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський після розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом додатково скоординував позиції з європейськими лідерами. Європа готова і надалі підтримувати Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Український лідер окреслив ключові умови миру.

"Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація", - сказав Зеленський.

Президент України закликав Трампа посилити санкції проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Путін ухилятиметься від чесного закінчення війни.

"Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України", - додав очільник країни.

Зеленський також подякував партнерам та зазначив, що 16 серпня зʼявилася важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює українську позицію.

"Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - резюмував Зеленський.

Як у Європі відреагували на зустріч Трампа та Путіна

Європейські лідери та високопоставлені чиновники ЄС оприлюднили спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Вони готові сприяти проведенню тристороннього саміту.

Заяву зробили:

  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • прем’єр-міністр Беританії Кір Стармер;
  • президент Фінляндії Александер Стубб;
  • прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;
  • президент Європейської Ради Антоніу Кошта;
  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Головне із заяви європейських лідерів:

  1. Країни ЄС готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.
  2. Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.
  3. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО.
  4. Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
  5. Європа надалі буде підтримувати Україну та чинитиме тиск на Росію.
Зеленський попередив РФ про наслідки, якщо Путін уникне тристоронньої зустрічі
Аляска / Інфографіка: Главред

Тристороння зустріч - новини за темою

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що війна в Україні може закінчитися до Різдва, за умови, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як писав Главред, сьогодні вдень Трамп повідомив, що Зеленський прибуде до Білого дому, в Овальний кабінет у понеділок.

"Якщо все вийде, ми потім організуємо зустріч з президентом Путіним", - зазначив американський лідер.

Євросоюз Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
