Зеленський попередив РФ про наслідки, якщо Путін уникне тристоронньої зустрічі

У суботу, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський після розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом додатково скоординував позиції з європейськими лідерами. Європа готова і надалі підтримувати Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Український лідер окреслив ключові умови миру.
"Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому. Треба зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація", - сказав Зеленський.
Президент України закликав Трампа посилити санкції проти Росії, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Путін ухилятиметься від чесного закінчення війни.
"Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України", - додав очільник країни.
Зеленський також подякував партнерам та зазначив, що 16 серпня зʼявилася важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює українську позицію.
"Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - резюмував Зеленський.
Як у Європі відреагували на зустріч Трампа та Путіна
Європейські лідери та високопоставлені чиновники ЄС оприлюднили спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Вони готові сприяти проведенню тристороннього саміту.
Заяву зробили:
- президент Франції Еммануель Макрон;
- прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні;
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
- прем’єр-міністр Беританії Кір Стармер;
- президент Фінляндії Александер Стубб;
- прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск;
- президент Європейської Ради Антоніу Кошта;
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Головне із заяви європейських лідерів:
- Країни ЄС готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.
- Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.
- Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО.
- Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
- Європа надалі буде підтримувати Україну та чинитиме тиск на Росію.
Тристороння зустріч - новини за темою
Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що війна в Україні може закінчитися до Різдва, за умови, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Як писав Главред, сьогодні вдень Трамп повідомив, що Зеленський прибуде до Білого дому, в Овальний кабінет у понеділок.
"Якщо все вийде, ми потім організуємо зустріч з президентом Путіним", - зазначив американський лідер.
