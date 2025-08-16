Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним: у FT описали 'дивну ситуацію'

В оточенні Зеленського досі чекають на дзвінок Трампа і вважають цю ситуацію дивною.

Трамп насправді не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним

Коротко:

Трамп так і не зателефонував Зеленському після зустрічі з Путіним

В оточенні президента України таку ситуацію вважають дивною

Президент США Дональд Трамп не телефонував президенту України Володимиру Зеленському після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це повідомляє Financial Times. У виданні зазначили, що в Києві досі чекають на дзвінок Трампа, який поки що так і не відбувся.

В оточенні Зеленського таку ситуацію вважають дивною. Згідно з інформацією видання. Один із наближених до президента України співрозмовників стверджує, що Зеленський поки що не отримав жодних звісток від Трампа після зустрічі з Путіним. Він назвав таку ситуацію "дуже дивною".

Інше джерело оцінило результати переговорів Трампа і Путіна на Алясці як "нічогобургер" – таке слово використовують для опису подій, які отримують багато уваги, проте насправді не мають вагомого значення.

Нагадаємо, що після зустрічі з Путіним Трамп сказав, що він вже нібито зателефонував Зеленському.

"Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема президенту Зеленському. Мені потрібно поговорити з Марко (Рубіо, – ред.) і Стівом (Віткоффом, – ред.) і деякими з людей з адміністрації", – зазначив він.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор. Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.

Як повідомляв Главред, стало відомо, що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом. Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.

Також Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський має погодитися на угоду з РФ. Президент США каже, що під час зустрічі з диктатором РФ було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни, але тепер все залежить від Зеленського.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

