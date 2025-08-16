Двійник 'Говорун': психолог розкрив, чому з Трампом зустрічався не Путін

Експерт звернув увагу на жести та ходу, які відрізняються від справжнього президента Росії.

Путіна на зустрічі з Трампом підмінив його двійник / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Психолог Попов стверджує, що на зустрічі з Трампом був присутній не Путін, а його двійник

Психолог стверджує, що цього ж двійника, якого називає "Говоруном", бачили й на інавгурації

На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, ймовірно, був присутній не сам Володимир Путін, а його двійник. Таку думку висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов в ефірі КИЇВ24.

Фахівець звернув увагу на жести, міміку та навіть рукостискання, які, за його словами, не відповідають звичній поведінці чинного російського президента.

"Трамп простягнув руку знизу, Путін – зверху", – зазначив Попов, пояснивши, що простягання руки знизу свідчить не про підлеглість, а про повагу та визнання статусу партнера.

На думку психолога, манера рухів і жестикуляція у відео свідчать про іншу людину. Саме це стало підставою припустити, що на переговорах був не справжній Путін, а його двійник.

"З Трампом зустрічається двійник Путіна, якого називають "Говорун". Ця ж людина була і на інавгурації. Видала його хода. Справжній Путін, який виглядає досить хворобливо, пересувається інакше – його хода важча", – додав Попов.

Останні деталі перемовин Трампа і Путіна - що відомо

Аналітики ISW вважають, що Путін, ймовірно, не готовий згортати "СВО" після зустрічі на Алясці. Як пише Главред , лідер Кремля повторив свої звичні пропагандистські тези.

Водночас, за інформацією The New York Times, зустріч з Путіним поставила Трампа в скрутне становище. Американський президент опинився перед вибором: залишатися нейтральним посередником чи стати повноцінним союзником України.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський у розмові з Трампом підтримав його ідею провести тристоронню зустріч за участю України, США та Росії.

"Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", – сказав Зеленський.

