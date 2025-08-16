Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

Головне:
Впродовж останніх двох тижнів тепличні огірки в Україні помітно дорожчали, однак зараз ситуація на ринку різко змінилася, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Головним чинником зниження цін стало різке збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку. Як і прогнозували експерти, цього тижня більшість українських тепличних господарств розпочали масовий збір нового врожаю огірків.
Представники тепличних комбінатів зазначають, що на формування нового цінового тренду вплинув також слабкий попит серед покупців.
Ще однією причиною стало те, що якість продукції часто не відповідала очікуванням споживачів, через що реалізація суттєво сповільнилася.
"У результаті на сьогоднішній день тепличні огірки надходять у продаж по 25-45 грн/кг ($0,60-1,09/кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - йдеться в повідомленні.
Нині ціни на тепличні огірки в Україні вже приблизно на 32% нижчі, ніж у середині серпня 2024 року. Водночас виробники не очікують швидкого відновлення вартості та прогнозують подальше здешевлення продукції у найближчий період.
Ціни на продукти - що відомо
Ціни на овочі, як писав Главред, помітно знизилися. Минулого місяця вони подешевшали майже на 24%. Попри невелику частку в загальних витратах, це суттєво вплинуло на динаміку цін.
Своєю чергою зступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що овочі "борщового набору" продовжать дешевшати.
"Пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня-початок вересня. По мірі збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато", - додав Марчук.
Водночас, очікується зростання цін на хліб. Наприклад, буханець, який коштував 50 гривень, може подорожчати до 55 гривень.
